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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Demirci ilçesinde ağaçta mahsur kalan görme engelli kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Demirci’de Şehreküstü Mahallesi’nde bakımını üstlendikleri görme engelli kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören site sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler, gözleri görmeyen kediyi hasas bir çalışmayla çıktığı ağaçtan indirmeyi başardı. İtfaiye erinin kucağında merdivenden indirilen kedi, bakımını üstlenen site sakinlerine teslim edildi.

Site sakinleri, itfaiye personellerine teşekkür etti.

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Demirci kedi mahsur kalma

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