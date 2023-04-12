Ağzınıza bile sürmeyin! Beyin sağlığını bitiren yiyecekler

Beyin sağlığını korumak, hastalıkları önlemek adına sudoku, çapraz bulmaca, satranç gibi beyin geliştiren etkinlikleri yapmanın önemi vurgulanıyor. Beyinde meydana gelen demans, alzheimer gibi hastalıklar yaşam kalitesinin düşmesine ve temel ihtiyaçların giderilmesinde zorluklar yaşanmasına neden oluyor. Uzmanlar beyin sağlığını korumak adına uzak durmanız gereken gıdaları açıkladı.

BEYİN SAĞLIĞINA ZARAR VEREN GIDALAR

1- PROTEİN TOZU

Protein tozları genellikle kilo vermeye veya kilo vermeye çalışan insanlar için sağlıklı, düşük kalorili bir seçenek olarak pazarlanıyor. Nörolog Friederike Fabritius'a göre, bu protein tozu ürünlerinin çoğu yapay tatlandırıcılar içeriyor. Fabritius, "Protein tozlarındaki ek bileşenler, gastrointestinal mikrobiyomunuza zarar verebilir. Sağlıklı ve güçlü bir iç mikrobiyom, mükemmel beyin sağlığı için gereklidir çünkü nörotransmitterlerin çoğu bağırsakta üretilir" diyor.

2- GAZLI İÇECEKLER

Nörolog Shaheen Lakhan, asitli içeceklerin beyniniz için çok kötü olduğunu söylüyor. Asitli içecekler, beyni besleyen kan damarlarına zarar veren yüksek şeker konsantrasyonu nedeniyle beyin sağlığı için en kötü içeceklerden biridir. Diyet içecekler de olumsuz bir etkiye sahiptir. Bunun nedeni, kalorisiz katkı maddelerinin beyni strese sokması ve beyni daha fazla kalori tüketmesi ve gerçek şeker istemesi için kandırmasıdır.

3- MARGARİN

Nörolog Shae Datta, trans yağ içerdiği için margarinden mümkün olduğunca kaçındığını söyledi. "Trans yağların kalbe ve kan damarlarına iyi gelmediğini sık sık duyuyoruz. Aynı şey beyin damarları için de geçerli" dedi.

Neurology dergisinde yapılan bir araştırma, kanlarında en yüksek düzeyde elaidik asit (yaygın bir trans yağ türü) bulunan yaşlı yetişkinlerin demans geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

4- PATATES KIZARTMASI

Patates kızartması, nörolog Pedram Navab'ın kaçındığı ana yiyeceklerden biridir. Patates kızartması gibi yağlı yiyecekler içeren diyetler beyni besleyen kan damarlarına zarar verebilir. Bu, kan-beyin bariyerinin (BBB) bütünlüğünü azaltır ve beynin öğrenme ve hafızada rol oynayan bir parçası olan hipokampusta sinir hasarına neden olur” dedi.

