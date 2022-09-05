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Ağzınıza bile sürmeyin! Severek yediklerimiz bağırsak kanseri riskini artırıyor

05.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkileyen faktörler arasında bulunuyor. Uzmanlar her fırsatta sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyor. Marketten alınan zararsız gördüğümüz yiyecekler göründüğü kadar masum değil! Yediğimiz birçok yiyecek bağırsak kanseri riskini artırıyor.

Ağzınıza bile sürmeyin! Severek yediklerimiz bağırsak kanseri riskini artırıyor

Kanserin zararlı etkilerinden korunmak için sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. Sevilerek yenilen yiyecekleri sağlığı doğrudan tehdit ediyor. Kalp hastalıkları, diyabet, obeziteye neden olan zararlı yiyecekler kanser riskini de artırıyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, ”4-5 gün önce British Medical Journal dergisinde Lu Wang ve arkadaşları tarafından önemli bir çalışma yayınlandı. Ultra işlenmiş gıdalar ile beslenen erkeklerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 29 daha fazla olduğu gösterildi” dedi.

AKDENİZ MUTFAĞI BESLENMESİ SAĞLIK İÇİN İDEAL

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Her gün tüketilen gıdaların sağlıkla ilgili ciddi problemler ortaya çıkarabileceğine dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Yeşil sebzeler ve tam tahıllar ağırlıklı bir beslenme şekli olan Akdeniz mutfağı sağlık için en ideal beslenme olarak kabul görürken özellikle işlenmiş gıdaların başta kanser olmak üzere bir çok rahatsızlığa yol açabileceği endişeleri bulunmakta. Bu konuda 4-5 gün önce British Medical Journal dergisinde Lu Wang ve arkadaşları tarafından önemli bir çalışma yayınlandı. Ultra işlenmiş gıdalar ile beslenen erkeklerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 29 daha fazla olduğu gösterildi” dedi.

İŞLENMİŞ ET, TAVUK, BALIK RİSKLİ

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Yaklaşık 46 bini erkek olan 200 bin kişinin dahil edildiği bu çalışmada 25 yıl süre ile takip gerçekleştirildiğini ifade eden Coşkun, "Erkeklerde artan bağırsak kanseri riski en çok işlenmiş et, tavuk ve balık ürünlerinde görülmüş. Ayrıca şeker, meyve suyu, renklendirici ile karıştırılmış soda ve benzeri içecekleri kullanan erkeklerde de bu risk artmış olarak bulunmuş. İlginç olarak kadınlarda böyle bir risk artışı saptanmamış” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT EDİLMELİ

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Gıdalara tat, renk vermesi için eklenen katkılar ve kimyasal koruyucuların bu gıdaları ultra işlenmiş hale getirdiğine dikkat çeken Coşkun işlenmiş gıdalardan çocukların özellikle uzak tutulması gerektiğini belirterek” Yine 5 veya daha fazla bileşeni ihtiva eden gıdalarda ultra işlenmiş olarak farz edilir. Tatlandırıcı ve renk katkısı içeren gazlı içecekler, hazır çorbalar, çabuk makarnalar, cipsler bunlara örnekler olarak sayılabilir. Bu gıdalar ile ağırlıklı olarak beslenen kişilerde obezite gibi başka problemler de ortaya çıkabilmekte, artan barsak kanseri riski ile bunlarında ilişkili olabileceği düşünülmekte. Sonuç olarak özellikle çocuklarımızın bu gıdalar ile beslenmelerinin alışkanlık haline gelmesinin mutlaka önüne geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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