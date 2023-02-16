Ağzınıza sürmeyin! Kalp krizi ve felç riskini artırıyor

Kalp hastalıkları en sık görülen ölüm nedenleri olarak görülüyor. Sağlıksız beslenme bu hastalıklara neden olan faktörler arasında yer alıyor. Neyse ki araştırmalar, bu ölümcül koşullara yakalanma riskinizin değiştirilebilir olduğunu belirtiyor. Şimdi yeni bir çalışma, serbest şekerlerin kalp hastalıklarına ve felçlere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

ŞEKERLİ İÇECEKLER SANDIĞIMIZDAN ÇOK DAHA FAZLA ŞEKER İÇERİYOR

Birleşik Krallık'taki ortalama bir kişi günlük kalorisinin yaklaşık yüzde 12'sini serbest şekerden alıyor. Uzmanlara göre , yetişkinler günde 30 gramdan fazla serbest şeker almamalıdır, bu da kabaca yedi küp şekere eşdeğerdir. Blood Pressure UK , endişe verici bir şekilde, insanların bu miktardan daha fazlasını içeren sadece bir kutu şekerli içecekle genellikle bundan daha fazlasını yediklerini açıklıyor.

TEHLİKELİ HASTALIK RİSKLERİNİ ARTIRIYOR

BMC Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma , serbest şeker alımı hakkında uyarıyor. Şekerlerden çok fazla yemek, felç ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunları riskinizi artırabilir. Farkında değilseniz, serbest şekerler gıdaların işlenmesi sırasında eklenenleri tanımlar - sofra şekerini ve diğer tatlandırıcıları düşünün. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'ne göre, gıdanın hücresel yapısının bozulduğu şurup, bal, meyve suyu, sebze suyu, püreler, macunlar ve benzeri ürünlerde de ortaya çıkarlar.

ŞEKER İHTİYACI MEYVELERDEN KARŞILANABİLİR

İyi haber şu ki, serbest şekerler süt ürünlerinde, bütün meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan şekerleri içermez. Oxford Üniversitesi Nuffield Nüfus Sağlığı Departmanından çalışmanın ortak yazarı Profesör Tim Key şunları söyledi: "Bu bulgular, sadece gazlı içeceklerin değil, genel olarak serbest şekerin, kardiyovasküler hastalık riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Tatlıya düşkün olanlar, çok daha sağlıklı olan meyvelerden serbest olmayan şeker alabilirler."

BİNLERCE KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İNCELENDİ

Araştırmacılar, İngiltere Biobank'tan iki ila beş 24 saatlik çevrimiçi diyet değerlendirmesine katılan 110.000'den fazla kişiyi inceledi. Gönüllüler, beslenme alışkanlıklarını her 24 saatlik süre içinde birden çok kez kaydetmek zorunda kaldı.

Dokuz yılı aşkın bir takip süresinden sonra araştırma ekibi, toplam karbonhidrat alımının kardiyovasküler hastalık ile ilişkili olmadığını buldu. Bununla birlikte, daha yüksek serbest şeker alımının çeşitli kardiyovasküler hastalık riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu fark ettiler. Katılımcılar ne kadar çok serbest şeker tüketirse, kalp hastalığı ve inme riski o kadar yüksekti.

ŞEKER KULLANIMINI AZALTMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Çalışma, insanların serbest şekerden gelen günlük kalorilerinin sadece yüzde beşini meyve ve sebzelerle değiştirmeleri durumunda felç risklerinin yüzde dokuz oranında düşebileceğini öne sürdü. Ayrıca, daha yüksek serbest şeker alımı, daha yüksek trigliserit konsantrasyonları ile de bağlantılıydı - tereyağında, yüksek yağlı süt ürünlerinde ve kızarmış yiyeceklerde bulunan bir yağ türü. Yüksek trigliserit seviyelerine sahip olmak, koroner arter hastalığı gibi kardiyovasküler hastalık riskinizi artırabilir.

Serbest şeker alımınızı azaltmak istiyorsanız, Blood Pressure UK aşağıdakileri öneriyor: