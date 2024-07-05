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  4. 'Aha dayıya sor' sözleriyle fenomen olmuştu! Hacca gitti sanılıyordu: Hapisten çıkıp seslendi: “Gerçek ‘Gaspçı Hüseyin’ benim!”

'Aha dayıya sor' sözleriyle fenomen olmuştu! Hacca gitti sanılıyordu: Hapisten çıkıp seslendi: “Gerçek ‘Gaspçı Hüseyin’ benim!”

05.07.2024 11:37
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Adanalı Hüseyin Taşkıran gerçekleştirdiği bir gasp sonrasında Türkiye'nin hafızasında '4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor' cümlesiyle yer etmişti. Son günlerde sosyal medyada kendisine benzeyen bir kişinin yerine geçerek dolandırıcılık yaptığı haberini öğrenen Taşkıran, şahıstan şikayetçi olacağını ifade etti. 2015'ten beri hapiste olan Taşkıran, 'Yaso' lakaplı Yahya Karataş'a maddi manevi tazminat davası açacağını belirtti.

"4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle tüm Türkiye'de bir fenomene dönen 27 yaşındaki Adanalı Hüseyin Taşkıran, hapiste olduğu sırada başka birinin kendisi yerine geçerek para kazandığını öğrendi. Sosyal medya hesaplarında çektiği videolar milyonlarca izlenen 'Yaso' lakaplı Yahya Karataş'ın kendisinin yerine geçerek para kazandığını belirten Taşkıran, şahıstan maddi ve manevi tazminat davası açarak şikayetçi olacağını belirtti.

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"GERÇEK GASPÇI HÜSEYİN BENİM, AHA DAYIYA SORUN"

2015 yılından beri hapiste olduğunu kaydeden Taşkıran, sosyal medya hesaplarında yüz binlerce takipçiye ulaşan Yahya Karataş isimli şahsın, çektiği hac ziyareti videolarında kendisinin yerine geçerek ünlü olduğunu söyledi. Çeşitli sosyal medya ve yayın organlarında hacca gittiğine yönelik haberler yayınlandıktan sonra başka bir şahsın kendisi gibi davrandığından haberdar olduğunu anlatan Taşkıran, gerçekleri İhlas Haber Ajansı'na anlatarak, "Gerçek Gaspçı Hüseyin benim aha dayıya sorun" dedi.

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"BEN CEZAEVİNDEYKEN YERİME GEÇMİŞ, MİLLETİ DOLANDIRIYOR"

Kendisinin yerine geçerek para kazanan şahıstan cezaevinde olduğu esnada haberi olduğunu anlatan Hüseyin Taşkıran, "Ünlü olmak güzel bir şey. Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Hacca gitmiş, benim fotoğraflarım ile kendi fotoğraflarını birleştirerek 'hac hayalimi gerçekleştirdim' dediği videolar paylaşıyor. Yalan-yanlış şekilde para kazanıyor, o bir dolandırıcı. Benim üzerimden para kazanıyor. Ben cezaevinde olduğumdan dolayı benim yerime geçmiş. Milleti dolandırıyor. Ben buradan hayranlarıma sesleniyorum, bu dolandırıcıya inanmamaları lazım. Kendini 'Yaso' olarak tanıtan şahsa da sesleniyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.

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"HAPİSTEN ÇIKARSAM HAC HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM"

Niğde'de ceza infaz kurumunda cezasını tamamlamayı heyecanla beklediğini belirten Taşkıran, "11 günlüğüne izne çıktım. Cezam tamamen bitip de çıktığımda yeni skeçler yapacağım. Buradan hayranlarıma sesleniyorum, beni takip etmelerini diliyorum. Allah nasip eder de çıkarsam da, gerçekten hac hayalimi gerçekleştireceğim" şeklinde konuştu.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Adana gasp fenomen
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