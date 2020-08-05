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Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak iddiasına yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, diğer parti liderleriyle çekilen görüntüsü hakkında ilk kez konuştu.

Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak iddiasına yanıt!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu.

Davutoğlu, MHP'den ihraç edilen ve görevine Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta kızı Ayşe Şeyma ile Abdussamed Polat’ın nikahında aynı masada görüntülendiği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ittifak görüşmesi yaptığı iddiasına yanıt verdi.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ..."

Ahmet Davutoğlu, "Bayramlaşma konusunda bile kutuplaşan bir toplum, düğün resmine haklı olarak bir şey yükler. Gönül isterdi ki herkes orada olsa, düğünlerde bütün liderler bir araya gelse, düğünlerde, bayramlaşmalarda bile parçalanmamış olsak.." değerlendirmesinde bulundu.

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