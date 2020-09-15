Ahmet Davutoğlu'ndan, Selahattin Demirtaş'ın teklifine yanıt!

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Davutoğlu ile yan yana gelip konuşmamız Türkiye'de özgürlükler için faydalı olacaktır" açıklamasıyla ilgili konuştu.

DAVUTOĞLU: HİÇ ÇEKİNMEM

Sözcü Gazetesine açıklamalarda bulunan Davutoğlu, demokrasiye inanmış ve terörle arasına mesafe koyan herkesle konuşabileceğini belirterek "Bu bağlamda geçmişte de sert siyasi mücadelede bulunduğumuz liderler ile de bir araya gelmekten hiç çekinmedim." ifadelerini kullandı.



