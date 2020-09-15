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Ahmet Davutoğlu'ndan, Selahattin Demirtaş'ın teklifine yanıt!

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Edirne'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın teklifine yanıt verdi. Davutoğlu, 'görüşmekten çekinmem' ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'ndan, Selahattin Demirtaş'ın teklifine yanıt!

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Davutoğlu ile yan yana gelip konuşmamız Türkiye'de özgürlükler için faydalı olacaktır" açıklamasıyla ilgili konuştu.

DAVUTOĞLU: HİÇ ÇEKİNMEM

Sözcü Gazetesine açıklamalarda bulunan Davutoğlu, demokrasiye inanmış ve terörle arasına mesafe koyan herkesle konuşabileceğini belirterek "Bu bağlamda geçmişte de sert siyasi mücadelede bulunduğumuz liderler ile de bir araya gelmekten hiç çekinmedim." ifadelerini kullandı.

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