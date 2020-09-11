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Ahmet Deniz Atabay'dan 'tutuklandı' iddiasına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay’dan, hakkında ortaya atılan ‘tutuklandı’ iddiasına yanıt gecikmedi. Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Başkan Atabay; “Görevimin başındayım. Bunlar kumpas çetesinin uydurduğu yalan” dedi.

Ahmet Deniz Atabay'dan 'tutuklandı' iddiasına yanıt

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay, hakkında çıkan iddialara yanıt vermesinin ardından bugün de başka bir iddia ortaya atıldı. Başkan Atabay’ın tutuklandığı yönünde çıkan haberler Aydın gündeminde bomba etkisi oluştururken, konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Atabay, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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'GÖREVİMİN BAŞINDAYIM'

“Başkan Atabay, tutuklandı” şeklinde çıkan haberlerin kumpas çetesinin yalanlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Atabay, “Ben görevimin başındayım. Kaymakam Bey ve Emniyet Müdürlüğü ile de görüştüm. Bu kumpas çetesinin uydurduğu yalan. Bunların haysiyetleri bu kadar. Bu tip hareketleri ile nasıl bir kumpas kurmaya kalktıklarını halkımız da görmektedir” dedi.

Kaynak: İHA

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