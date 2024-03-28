Ahmet Mahmut Ünlü Cumhur İttifakı'na oy istedi! O partileri işaret etti: 'Günahkar olur, azap çeker'

31 Mart seçimlerine az bir süre kaldı. Özellikle büyükşehirler İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi adayların kazanacağı merak edilirken Cübbeli Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün seçimlere yönelik açıklaması gündem oldu.

"GÜNAHKAR OLUR, AZAP ÇEKER"

Cumhur İttifakı'na oy isteyen Ünlü, "Refah, Saadet vb. adaylara özellikle Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde oy vermek caiz değildir" diyerek oy verenlerin günahkar olacağını ve azap çekeceğini söyledi.

İşte Ünlü'nün o açıklaması:

"Bunlara mı teslim edelim yani. Onun için mecburen fıkıha göre konuşuyorum. Ehveni şerin tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek başka çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığı anda günahkar olur. Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir, bunlar mesuldür, günahkar olur ve azaba gider. Sanane bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım."





