HABER

Aile boyu emekli, dul ve yetim 'avcısı' çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

Adana'da emekli, dul ve yetim maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yöntemiyle aldığı iddiasıyla çökertilen 4’ü kadın 15 kişilik suç şebekesi içinde anne, baba ve iki çocuğunun da olduğu emekli, dul ve yetimleri ağlarına düşürüp kredi çektirdikleri, senet imzalattıkları maaşlarına el koydukları ortaya çıktı.

Aile boyu emekli, dul ve yetim 'avcısı' çıktılar

Olay, Şubat ayının sonunda emekli H.Ü.’nün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmasıyla başladı. Borcu olan H.Ü., yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1’i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip delil topladı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine çete lideri Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.’nın da aralarında bulunduğu 4’ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Şebeke liderinin, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’ndeki şatosuna baskın düzenleyen polis evin kapısında bulunan 5 ayrı pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan şatoda sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan çete lideri Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Polis İstanbul ve Adana'da yaptığı operasyonda 15 zanlıyı da gözaltına aldı.

DEFTERE BORÇLARI YAZMIŞLAR

Alacak defterinde ağlarına düşürdükleri yaşlıların borçlarının yazıldığı ileri sürüldü.

GÖZALTINA ALINANLARIN ÇEKİRDEK AİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Operasyon kapsamında gözaltına alına 4 kişinin çekirdek aile olduğu ortaya çıktı. Çetenin ikinci lideri konumda olan Mustafa Yavuz M.’nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen yaşlılara tanıdık vasıtasıyla kredi ayarladığı babası Bayram M.’nin temlik yoluyla senetleri sattığı annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M.’nin ise imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları öğrenildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılardan çoğunun tefecilik, kasten yaralama, dolandırıcılık, hakaret, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

8 MİLYON DEĞERİNDE SENETLERE EL KONULDU

Öte yandan, olayla ilgili şu ana kadar tespit edilen 71 mağdur üzerinden yaklaşık 8 milyon haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, şebekeye ait 122 icra dosyası belirledi. Zanlıların emekli, dul ve yetim maaşı alanlara kredi çektirip bu kredilere el koydukları, daha sonra da en az 40 bin liralık birkaç kez senet imzalatıp borçlandırıp bunu da icraya verip maaşlarına el koydukları da ileri sürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İHA

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Başkan Demir, konser teklifini halka sorduBaşkan Demir, konser teklifini halka sordu
(Özel) İstanbul’un en büyük sera üretiminin yapıldığı köylerden Göçbeyli havadan görüntülendi(Özel) İstanbul’un en büyük sera üretiminin yapıldığı köylerden Göçbeyli havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana resmi evrakta sahtecilik

En Çok Okunan Haberler

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Şans Topu sonuçları 31 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi başkentten

Büyük ikramiye bölünmedi

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

Sayısal Loto sonuçları 31 Temmuz: Ayın son çekilişinde büyük devir!

Ayın son çekilişinde büyük devir!

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Günlük burç yorumları 1 Ağustos Perşembe - Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.