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Aile hekimi çalışma saatleri: Aile hekimi hangi saatlerde çalışıyor? Aile sağlık merkezi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ferhan Petek Ferhan Petek
09.06.2024 20:13
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Aile sağlığı merkezleri (Sağlık ocakları) vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu yaşadıkları ya da sağlık ile ilgili bir konu danışmak istedikleri zaman gidebilecekleri alanlardır. Bakanlık hizmeti olan bu kurumlarda her vatandaşın bağlı olduğu aile hekimleri bulunur. Aile sağlığı merkezlerinde belli saat ve günlerde hizmet verilir. Peki, aile hekimi hangi saatlerde çalışıyor? Aile sağlık merkezi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Aile hekimi çalışma saatleri: Aile hekimi hangi saatlerde çalışıyor? Aile sağlık merkezi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçindekiler

  • Aile hekimi hangi saatlerde çalışıyor?
  • Aile sağlık merkezi kaçta açılıyor?
  • Aile sağlık merkezi kaçta kapanıyor?

Hastalıkları, tıbbi tanıların konmasında ilk aşama muayeneyi yapan ve gerektiği takdirde müdahalede bulunan aile hekimlerinden çeşitli yollarla randevu alınabilmektedir. Hekimin ve aile sağlığı merkezinin (sağlık ocağının) yoğunluğuna göre randevu alınmasına gerek kalmadan muayene edilme durumu da olabilir. Ancak en az 1 gün önceden randevu alarak gitmek daha doğru olacaktır. Muayeneler belli saat aralıklarında ve belli günlerde yapılır. Randevu sistemleri de buna göre çalışmakta ve hizmet vermektedir.

Aile hekimi hangi saatlerde çalışıyor?

Aile hekimi çalışma saatleri hafta içi her gün 08:00 - 17:00 arasındadır. Randevu alabilmek için MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), e-Nabız, e-Devlet sistemleri kullanılabilir. Eğer aile hekimi değiştirilecekse de yine bu sistemler üzerinden işlem yapabilmek mümkün olur. Randevu alma işlemi için bu sistemler genellikle 24 saat hizmet verir.

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) 08:00’den başlayarak hizmet verir ve 17:00’de kapanırlar. Hafta sonları olan cumartesi ve pazar günleri kapalı olan aile sağlığı merkezlerinde (sağlık ocaklarında) ayrıca öğle tatili molası vardır.

Aile sağlık merkezi kaçta açılıyor?

Aile sağlığı merkezleri ya da diğer adı ile sağlık ocakları her sabah 08:00’den itibaren hasta kabul etmeye başlar. Öğle arası dışında 08:00 - 17:00 saatleri arasında hasta kabul edilmektedir. Öğle arası genellikle 12:00 - 13:00 arasında olur.

Aile sağlık merkezi kaçta kapanıyor?

İl ve ilçelerdeki aile sağlık merkezlerinin çalışma günleri ve saatleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Buna göre, aile sağlık merkezinde muayene olmak ve randevu almak isteyen kişiler bu saatler için randevu alabilir ve muayene olabilirler. Aile sağlık merkezi çalışma saatleri 08:00 - 17:00 arasındadır.

Vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerinde ilk aşama müdahalede bulunan aile sağlık merkezleri 08:00’den itibaren hasta kabul etmeye başlar ve 17:00’ye kadar hizmet verir. Öğle arasında bir saatlik bir mola için genellikle 12:00’de kapanır. Hafta sonu hizmet vermeyen aile sağlığı merkezleri cumartesi ve pazar günleri çalışmazlar. Randevu sistemleri ise 24 saat hizmet vermektedir. MHRS ya da e-Nabız sistemi üzerinden randevu alma işlemi günün her saatinde yapılabilir.

Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. En güncel bilgi için bağlı olduğunuz aile hekimine veya aile sağlığı merkezine danışmanız önerilir.

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