HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aile sağlığı merkezinden koronavirüs aşısı çaldı! Sebebi 'pes' dedirtti

Aile sağlığı merkezinden koronavirüs aşısı çaldı! Sebebi 'pes' dedirtti

30.06.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine girerek aşı olduktan sonra koronavirüs aşısı çalan şahsın eski sağlık çalışanı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın, aşıyı koleksiyon yapmak için çaldığı ortaya çıktı.

Olay, 28 Haziran tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi.

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Delta varyantı aşı olmayanlarda yayılıyorBilim Kurulu üyesi açıkladı: Delta varyantı aşı olmayanlarda yayılıyor

İddiaya göre İzmit Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkez'inde 16.00 sıralarında gelen ve aşı olan eski sağlık N.A.B., aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi. Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı bekleyen N.A.B., içeriye girerek 6 doz aşı içeren 1 flakon koronavirüs aşısını çalarak binadan uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Bir süre sonra durumu fark eden aile sağlığı merkezi çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KOLEKSİYON YAPMAK İÇİN ÇALMIŞ

İfadesi alınan N.A.B., koleksiyon yapmak amacıyla aşıları çaldığını itiraf etti.

Çalışan aşıya polis ekiplerince el konulurken, eski sağlık çalışanı N.A.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?

AW358997_01

AW358997_02

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5'i polis 9 kişiyi yaraladılar! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş5'i polis 9 kişiyi yaraladılar! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş
PARTNER Ünlü şarkıcı dünya evine girdi! Ünlü şarkıcı dünya evine girdi!
"Faiz haram" dediler, dünürlerini bile dolandırdılar"Faiz haram" dediler, dünürlerini bile dolandırdılar
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes ‘Manukyan’ zannediyordu! Osmanlı döneminde ilk patroniçe

Herkes ‘Manukyan’ zannediyordu! Osmanlı döneminde ilk patroniçe

Böyle festival görülmedi! Maymunlara özel açık büfe kuruluyor

Böyle festival görülmedi! Maymunlara özel açık büfe kuruluyor

Felakete dayanıyor! Uçak camlarının oval olmasının nedeni nedir?

Felakete dayanıyor! Uçak camlarının oval olmasının nedeni nedir?

Ziyaretçi akını yaşandı! Günde 400 turisti ağırlıyor

Ziyaretçi akını yaşandı! Günde 400 turisti ağırlıyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ülkede alarm veren gelişme

Ülkede alarm veren gelişme

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.