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  4. Ailenizde varsa aman dikkat! Tehlike çanları sizin için de çalıyor olabilir, bunları tüketmeden önce bir kez daha düşünün

Ailenizde varsa aman dikkat! Tehlike çanları sizin için de çalıyor olabilir, bunları tüketmeden önce bir kez daha düşünün

28.08.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailede görülen hastalıklar genetik yatkınlık nedeniyle belli bir süre sonra yakınlarında da oluşabiliyor. Amerikan Diyabet Derneği; genetiğin tip 2 diyabet gelişiminde çok güçlü bir rol oynadığını açıkladı. Eğer ailenizde diyabet hastalığı varsa bu içecekleri tüketmeden önce bir kez daha düşünün...

Ailenizde varsa aman dikkat! Tehlike çanları sizin için de çalıyor olabilir, bunları tüketmeden önce bir kez daha düşünün

Anne ya da babası şeker hastası olan kişilerin bu rahatsızlığa yakalanma oranı çok yüksektir. İkizler üzerinde yapılan bir araştırma genetiğin tip 2 diyabet gelişiminde çok güçlü bir unsur olduğunu ortaya koydu.

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Aşırı kilo, bölgesel yağlanma ve obezite şeker hastalığıyla ilgilidir. Bu nedenle sağlıklı beslenme, yaşam tarzı ve genetik yapı tip 2 diyabet riskinde önemli rol oynamaktadır. Uzmanlar beslenme alışkanlıklarına dikkat çekip uyarıyor.

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İşte, ailesinde tip 2 diyabet olan kişilerin tüketmemesi gereken içecekler:

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KOLA, MEYVE SUYU GİBİ ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Aşırı şeker tüketimi kilo alımına, insülin direncine ve yüksek kan şekeri değerlerine sebep olur.

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KALP HASTALIĞI VE DİYABETİ TETİKLİYOR!

Bu nedenle şekerle tatlandırılmış içecek tüketmekten sakınmak gereklidir. Araştırmalar; daha fazla gazlı içecek, şekerli çay ve meyve suyu içilmesi diyabet ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

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YÜZDE 27 ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Öte yandan uzmanlar, sodanın da kalp hastalığı ve diyabeti tetiklediği aktardı. Son zamanlar da yapılan araştırmalar; günde bir şekerli içecek içen kişilerin, altı yıl boyunca tatlı içecekler tüketmeyen ve günde tatlandırılmış içecek içen kişilere kıyasla, göbek yağ miktarında yüzde 27 daha fazla artış görülmüştür.

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DAHA SIK SU İÇİN

Su, tüm hücrelere ve beyne oksijen besleyen besinleri taşır. Bu nedenle bol su içilmelidir. Bu durum, şekerli içeceklerden uzak durmayı sağlayacaktır. Böylelikle kişinin diyabet riski de aynı oranda azalacaktır.

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SOFRANIZDAN YEŞİL ÇAYI EKSİK ETMEYİN

2012'de yapılan bir araştırmaya göre; 12 hafta boyunca her gün yeşil çay içen kadınların karın bölgesindeki yağlanma yeşil çay içmeyen kadınlara göre daha düşük. Bu sebeple; yeşil çay içme alışkanlığı göbek bölgesindeki yağlanmadan koruyarak, diyabet riskine yakalanmanızı azaltır.

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