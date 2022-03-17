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Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

16.03.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve arkadaş gruplarıyla eğlenceli anlar geçirmek için tercih edilebilecek birbirinden farklı keyifli ve heyecan dolu kutu oyunları bulunuyor. Bu sayede unutulmaz oyun geceleri yaşanıyor. Farklı yaş gruplarına ve oyuncu sayısına uygun birçok kutu oyunu seçeneği mevcut. Gelin, eğlencenin dozunu arttıran ve eğitici özellikler barındıran en keyifli kutu oyunlarına beraber göz atalım!

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

Birçok aile ev içerisinde birlikte vakit geçirmek için keyifli ve eğitici kutu oyunlarını tercih ediyor. Kutu oyunları eğlendirdiği gibi eğitici özelliklerin pekiştirilmesine de katkı sunuyor. Bu sayede hem faydalı hem eğlenceli bir ortam yaratmak mümkün. Buz Tuzağı oyunuyla el ve göz koordinasyonunun gelişimine katkı sunabilir, Ahşap Kelime oyunuyla kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Pictionary Air sayesinde son derece yenilikçi bir oyun deneyimini keşfedebilir, Zıplayan Deve oyunuyla reflekslerinizi geliştirebilirsiniz. Zıp Zıp Tavşan ve Tonton Hippolar oyunlarıyla çocuklarınızla eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu kutu oyunlarını yakından tanıyalım.

1. Şimdi taktik zamanı: Zıp Zıp Tavşan Kutu Oyunu

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

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En eğlenceli kutu oyunları arasında yer alan Zıp Zıp Tavşan, son derece sevimli oyun alanıyla dikkatleri üzerine topluyor. Yuvarlak bir tepe şeklinde oyun alanı sunan Zıp Zıp Tavşan, tepenin orta kısmında kocaman ve lezzetli bir havuç bulunduruyor. Tavşan şeklindeki piyonlarla oynanan oyunun temel amacı, tepeye giden zorlu yolu başarılı bir şekilde tamamlayıp lezzetli havuca ulaşmak oluyor. Ancak tepede ilerlemek için belirli taktikler yapılması gerekiyor. Bu da oyunu son derece heyecanlı bir hale dönüştürüyor! Zıp Zıp Tavşan, eğlendirirken düşündüren kutu oyunları arasında ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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2. Kelime haznenizi oyunla genişletin: Ahşap Kelime Oyunu

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

Ahşap Kelime Oyunu, çocuklarıyla beraber oynayabilecekleri hem uygun fiyatlı hem eğitici bir kutu oyunu arayan aileler için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hem oyun tabanı hem taşları ahşap malzemelerden üretilen oyun, uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım imkânı sunuyor. 2 veya 4 kişiyle beraber oynanabilen Ahşap Kelime Oyunu, harf torbasından çekilen taşlarla kelime türetilerek oynanıyor. Üretilen kelimelere göre puan toplanıyor ve en çok puana ulaşan kişi oyunu kazanıyor. Bu sayede oyun oynanırken hem beyin jimnastiği yapılıyor hem oyuncuların kelime haznelerinin geliştirilmesi sağlanıyor.

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3. Kesintisiz eğlence: Tonton Hippolar

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

Çocukların hem kendi aralarında hem aileleriyle beraber oynayabileceği en iyi kutu oyunlarından biri olan Tonton Hippolar, kolay oynanışı sayesinde 3 yaştan büyük çocuklar için uygun seçim. Karmaşık kutu oyunlarından hoşlanmayanlar için ideal bir seçenek olan Tonton Hippolar, 2 veya 4 kişiyle oynanabiliyor. Turuncu, mavi, yeşil ve sarı renkli 4 adet hipopotamın yer aldığı oyunda asıl amaç kutunun ortasında yer alan misketleri toplamak. Her oyuncu kendi hipopotamının arkasında yer alan kola basarak en çok misketi yakalamak için yarışıyor. Kolayca kurulup toplanabilen oyun, kullanıcılarına pratik ve eğlenceli bir deneyim sunuyor.

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4. Yenilikçi oynayış: Pictionary Air

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

Oyun gecelerinizi keyifli bir hale getirmek için son derece yenilikçi bir oynayış sunan Pictionary Air - Aile Çizim Oyunu ile tanışın! Klasik kutu oyunlarını geride bırakan Pictionary Air - Aile Çizim Oyunu, özel kalemiyle havaya doğru çizilenlerin akıllı cihazlar üzerinden görülmesini sağlıyor. İndirilebilir uygulaması sayesinde birçok dijital cihazla etkileşime girebiliyor. İlginç bir oynama şekli sunan oyun, havaya çizilen gizemli ipucu görsellerinin akıllı cihazlar sayesinde görülüp yorumlanmasına dayanıyor. Ortaya çıkan ipuçlarını başarılı bir şekilde birleştiren takımlar puanları toplayarak birinciliğe ulaşıyor.

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5. Oyun gecelerinin yıldızı: Monopoly Şanslı Kaybedenler

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

En sevilen kutu oyunları arasında yer alan Monopoly Şanslı Kaybedenler oyunu, çocuk, genç ve yetişkin birçok kişi tarafından keyifle oynanıyor. Oyunun en önemli özelliği kaybetme algısına yeni bir bakış kazandırması oluyor. Çünkü Monopoly Şanslı Kaybedenler oyununda kodese girmek, vergi ve kira ödemeleri yapmak gibi zorlayıcı durumlar oyunculara hiç beklemedikleri bir anda şans jetonu kazandırabiliyor. Şans jetonları sayesinde birçok güzel avantaj elde eden oyuncular artık seve seve kaybetmeye hazır hale geliyorlar. Bu sayede son derece eğlenceli bir oyun gecesi yaşanıyor.

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6. Şimdi tahmin zamanı: Bil Bakalım Kim?

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

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Tahmin etme kutu oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Bil Bakalım Kim Kutu Oyunu, her defasında oyuncuları şaşırtan ve eğlendiren bir oyun. Birbirinden bağımsız 2 farklı oyun alanı sunan Bil Bakalım Kim, oyuncuların farklı yerlerde oturarak oyun oynamalarına imkân tanıyor. 48 ana karakter 24 de gizemli karakter sunan oyun, sorular sorulup alınan yanıtlara göre seçilen karakterin hangisi olduğunun bulunmasına dayanıyor. Hızlı düşünme konusunda fayda sağlayan oyun, kolay kurulup toplanabilen yapısıyla da istenilen her ortamda oynanabiliyor. 6 yaş ve üzeri herkese uygun olmasıyla da öne çıkıyor.

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7. Aman dikkat edin: Zıplayan Deve

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

En komik kutu oyunları arasında yer alan Zıplayan Deve, eğlenceli olmasının yanı sıra son derece dikkatli oynanması gereken bir oyun. Bir adet yük devesi ve birçok farklı eşya barındıran oyun, deveye çeşitli eşyaların yüklenmesini esas alıyor. Ancak deve oldukça hassas olduğu için dikkatsiz bir şekilde yük koyulduğunda hızla zıplayarak bütün yükleri devirebiliyor. Bu sebeple devenin sırtına sırayla yük koyan oyuncuların son derece dikkatli olması gerekiyor. Oyun kartları sayesinde devenin sırtına başarıyla yük ekleyen oyuncular puanlarını biriktiriyor. Deve zıpladığında en çok puanı almış olan kişi oyunu kazanıyor.

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8. Harika bir aile oyunu: Anlat Bakalım

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

En eğitici ve eğlendirici aile oyunlarından biri olan Anlat Bakalım, 8 yaş ve üzeri herkes tarafından rahatlıkla oynanabiliyor. 2 veya 6 oyuncuyla oynanabilen oyun kalabalık oyun ortamları için de ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yasak olan kelimeleri kullanmadan belirli şeylerin anlatılmasına dayanan Anlat Bakalım, oyuncuları yaratıcı düşünmeye sevk ediyor ve ortaya eğlenceli bir oyun atmosferi çıkıyor. Oyunun zorluğu ise kum saatiyle belirleniyor. Oyuncuların hızlı düşünmeleri ve kum saati dolmadan anlatmak istediklerini yasaklı kelimelere değinmeden pratik bir şekilde ortaya koyması gerekiyor.

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9. Kolay ve keyifli: Buz Tuzağı Oyunu

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

Çocukların rahatlıkla ve eğlenerek oynayabilecekleri eğitici kutu oyunları arasında bulunan Buz Tuzağı Oyunu, sevimli yapısı ve heyecanlı oynanış şekliyle keyifli saatler vadediyor. Farklı buz küplerinin yer aldığı Buz Tuzağı oyununda, oyuncular çekiçleriyle dikkatli vuruşlar yaparak buzları kırmaya çalışıyor. Bu esnada çok dikkatli olmaları gerekiyor; oyun tahtasının orta kısmında yer alan atı düşüren oyuncu, oyunu kaybediyor. Bu sebeple hangi buzların kırılacağının dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi ve doğru vuruşların yapılması gerekiyor. Oyunun zorluğu ise buzların kontrol edilmemesi. Çünkü oyuncu çekicini değdirdiği buzu kırmak zorunda.

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10. Kutu oyunlarının vazgeçilmezi: Ahşap Manyetik Katlanır Satranç Seti

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

Kutu oyunları söz konusu olduğunda uzun yıllar boyunca popülerliğini kaybetmemiş olan satranç akla ilk gelen alternatiflerden. Ahşap Manyetik Katlanır Satranç Seti, hem pratik bir şekilde oyun alanına dönüşebiliyor hem seyahat gibi yolculuklar sırasında taşıma kolaylığı sunuyor. Ayrıca dayanıklı kutusu, oyun taşlarının kaybolmadan muhafaza edilmesine katkı sunuyor. Tahtanın manyetik yapısı, oyun taşlarının sabit bir şekilde durmalarını sağlıyor. Böylece taşların gürültü çıkartmasının da önüne geçiliyor. Satranç taşlarının yanı sıra oyun pulları da içeren ürün, dama oynamak için de tercih edilebiliyor.

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