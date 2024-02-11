HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Ankara adayı Altınok "2 bin 500 liraya çıkartıyoruz" diyerek duyurdu: İsteyen yaş pastasını alsın, isteyen çocuğuna ayakkabı alsın!

AK Parti Ankara adayı Altınok "2 bin 500 liraya çıkartıyoruz" diyerek duyurdu: İsteyen yaş pastasını alsın, isteyen çocuğuna ayakkabı alsın!

11.02.2024 15:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin ABB başkan adayı Turgut Altınok, "400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın" dedi.

AK Parti Ankara adayı Altınok "2 bin 500 liraya çıkartıyoruz" diyerek duyurdu: İsteyen yaş pastasını alsın, isteyen çocuğuna ayakkabı alsın!

Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı burada yaptığı konuşmada, göreve gelmesi halinde Ankara'nın altın çağını başlatacaklarını, Altındağ'ı metro ağları ile öreceklerini ve ilçedeki kentsel dönüşüm sorununu hızlı şekilde çözeceklerini söyledi.

"YAVAŞ, SÖZLERİNİ TUTMADI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 101 tane söz verdiğini ama 90 tanesini yapmadığını söyleyen Altınok, "Ankara'yı sanayinin başkenti yapacağız. Ankara'yı ekonominin başkenti yapacağız. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz. Tarımın başkenti yapacağız. Ankaralı Antalya'dan değil, bütün ihtiyaçlarını Ankara'dan temin edecek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir belediyesinin 5 yılda Ankara'ya bir yarı olimpik yüzme havuzu dahi yapamadığını ifade eden Altınok, kendisinde sosyal medya belediyeciliği değil, eser ve hizmet belediyeciliği olduğunu söyledi.

"400 LİRA ET YARDIMINI 2 BİN 500 LİRAYA ÇIKARTIYORUZ"

Evi olmayan binlerce Ankaralıyı kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını dile getiren Altınok, Ankara'ya konut yaparak kira fiyatlarını düşüreceklerini ifade etti.

turgut-altinok-2172781

Altınok, nisanda emeklilere 5 bin lira vereceklerini söyleyerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardımları Avrupa'daki belediyelerin yaptığı yardımların çok altında. 400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın." dedi.

Altınok, seçilmesi halinde 500 lira olan doğal gaz desteğini bin liraya çıkartma vaadinde bulundu.

Altınok'a, açılış programında AK Parti Ankara Milletvekilleri Kurtcan Çelebi ve Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti'nin Altındağ Belediyesi başkan adayı Veysel Tiryaki eşlik etti.

İlginizi Çekebilir

Erdoğan duyurdu: "Saldırganlardan biri yakalandı!"

Erdoğan duyurdu: "Saldırganlardan biri yakalandı!"

 MHP'li Başkan'dan AK Parti'ye: 'Rant varsa onu peşkeş çekerler'

MHP'li Başkan'dan AK Parti'ye: 'Rant varsa onu peşkeş çekerler'

 CHP’de 'Şükran Kütükçü' krizi! Kendini odaya kilitledi

CHP’de 'Şükran Kütükçü' krizi! Kendini odaya kilitledi

 Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz Saray'dan ilk açıkalama geldiBeyaz Saray'dan ilk açıkalama geldi
Bekçilerden cezaevi firarisine copla dayak! Görüntüler ortaya çıktıBekçilerden cezaevi firarisine copla dayak! Görüntüler ortaya çıktı
Arzu Çerkezoğlu yeniden DİSK Genel Başkanı seçildiArzu Çerkezoğlu yeniden DİSK Genel Başkanı seçildi
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Ankara turgut altinok
En Çok Okunan Haberler
Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

MHP'li Başkan'dan AK Parti'ye: 'Rant varsa onu peşkeş çekerler'

MHP'li Başkan'dan AK Parti'ye: 'Rant varsa onu peşkeş çekerler'

Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay oldu

Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay oldu

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Çocuk koğuşunda cinsel istismar! İğrenç olayda skandal detay

Çocuk koğuşunda cinsel istismar! İğrenç olayda skandal detay

Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması! 'Bir şey görürsek...'

Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması! 'Bir şey görürsek...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.