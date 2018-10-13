"AK Parti bir dünya markası olmuştur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti sadece iktidarı elde etmek için, sadece belediyeleri elde etmek için güçlü olan bir parti değil. AK Parti iktidar kavramının çok ötesinde bir partidir. AK Parti seçim kazanmanın çok ötesinde birtakım hedefleri, idealleri bünyesinde barındıran bir partidir. Onun için AK Parti bir Türkiye markası olmuştur, bir dünya markası olmuştur." dedi. Çelik, partisinin Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlediği Ceyhan İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Ceyhan'ın en önemli özelliğinin, buradaki birlik ve kardeşlik duygusunun her zaman en üst seviyelerde bulunması olduğunu söyledi. Geçmişten bugüne Ceyhan'da pek çok bayrak yarışının gerçekleştiğini, devir teslim yaptıklarını dile getiren Çelik, hiç kavga, husumet, fitne ve fesat çıkmadığını, Ceyhan'ın, kardeşliği koruyan, bu güzelliği kendilerine yaşatan bir ilçe olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra ilk yerel seçimlere gidildiğini hatırlatan Çelik, "İnşallah bundan sonrasında da sizin göstereceğiniz kararlılıkla ve çalışmayla Ceyhan, AK Parti'nin elinde olmaya devam edecek. Ceyhan'da AK Parti belediyeciliği devam edecek. Geçmişte birtakım sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntıların giderilmesi için de gerekli müdahaleler yapıldı. 15 aydır Ceyhan'ımızda güzel bir huzur, güzel bir birlik ve beraberlik tablosu var." diye konuştu.

Çelik, ileriki dönemde aday adayları arasından iki kriteri gözeterek bir aday seçeceklerini vurgulayarak bunlardan ilkinin AK Parti'nin ahlaki ilkelerine uyum, diğerinin de belediyenin AK Parti'de kalması ve devam etmesi yönündeki iradenin kiminle daha kolay yakalanabileceği olduğunu ifade etti. Normal zamanlarda seçim varmış gibi çalışan, seçim zamanını ise gayet normal bir demokrasi şöleni, düğünü ve bayramı gibi geçiren bir parti olduklarına işaret eden Çelik, şöyle devam etti: "Şimdiden bu danışma meclisimizde milat olmak üzere yerel seçimlere kadar yepyeni bir programla, yepyeni bir azimle, coşkuyla ve dinamizmle koşmamız gerekiyor. Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, Türkiye'nin büyük ideallerine ulaşması, hedeflerine ulaşması ancak ve ancak Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ve AK Parti'nin güçlü olması sayesinde mümkündür. AK Parti'nin güçlü olması demek bizim sadece iktidar olmamız anlamına gelmiyor. AK Parti sadece iktidarı elde etmek için, sadece belediyeleri elde etmek için güçlü olan bir parti değil. AK Parti iktidar kavramının çok ötesinde bir partidir. AK Parti seçim kazanmanın çok ötesinde birtakım hedefleri, idealleri bünyesinde barındıran bir partidir. Onun için AK Parti bir Türkiye markası olmuştur, bir dünya markası olmuştur. Onun için AK Parti dünyadaki bütün mazlumların ilham kaynağı olmuştur. Onun için AK Parti'ye oy versin vermesin bütün vatandaşlarımızın etrafında büyük siyaset şemsiyesini oluşturduğu, herkesin takdir ettiği siyasetlere imza atan bir organizasyon olmuştur. AK Parti, Türkiye'nin büyük hedeflerine ulaşması için milletimiz tarafından karar verilmiş siyasetlerin, hayata geçmesi için ve başarıya ulaşması için milletimizin elindeki en büyük seçenek, en büyük imkandır."

- "AK Parti bir parti olmanın çok ötesinde bir kavramdır" Çelik, AK Parti'nin güçlü olması ve seçimlerden birinci çıkmasının, "Türkiye'nin önündeki tuzakları bozması, engelleri dağıtması, yokuşları aşması ve tarih içerisindeki büyük yürüyüşünü hedefine ve amacına ulaştırması" demek olduğunu vurgulayarak "AK Parti'yi daha güçlü kılmak, muktedir kılmak sadece iktidara ulaşmak için değil, sadece belediyeleri almak için değil Türkiye'nin bu büyük birikimini, davasını hayata geçirmek ve başarıya ulaştırmak için de elzemdir. AK Parti bir parti olmanın çok ötesinde bir kavramdır. AK Parti bir parti olmanın çok ötesinde büyük işlere imza atmaktadır." ifadesini kullandı. AK Parti döneminde imza atılan işlerin 50, 100, 200 yılda ortaya koyulamamış işler olduğunu belirten Çelik, bunun Afrika'da bir ülkeyi sömürerek, başka bir ülkeyi köleleştirerek olmadığını, milletin bir araya gelerek oluşturduğu enerji ve kuvvet sayesinde elde edildiğini anlattı. Çelik, mücadelenin duraksamaması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti: