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  4. AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

28.12.2023 19:17 | Son Güncelleme:
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AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere Bartın’da Cumhur İttifakı çatısı altında belirlenecek tek adayla gireceklerini ve MHP’nin belediye başkan adayını destekleyeceklerini açıkladı.

AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

Bartın il merkezinde Cumhur İttifakı çatısı altında belirlenen tek aday ile seçime gidileceğini açıklayan Milletvekili Aldatmaz, bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen teşkilat temayül yoklamasında tebliğ edildiğini ifade etti.

"TEK ADAY GÖSTERECEĞİZ"

AK Parti’nin MHP’nin belediye başkan adayını destekleyeceğini duyuran Milletvekili Aldatmaz, "Şehirlerimiz, ilçelerimiz ve beldelerimizin geleceğini şekillendirecek 31 Mart 2024 yerel seçimlerine Bartın merkezde Cumhur İttifakı çatısı altında tek aday göstereceğiz. AK Parti olarak Bartın’ımızda Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) adayını destekleyecek ve ittifak çatısı altında mutlak zafere ulaşacağız.

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"HİÇ KUŞKUMUZ YOK"

Bartın’ımızı Türkiye Yüzyılı’nın parlayan şehirlerinden birine dönüştürmek, hak ettiği gelişim ve kalkınmayı sağlamak için tüm halkımızın 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayına tam destek sunacağından hiç kuşkumuz yok. Yerel seçimlerin şimdiden Bartın’ımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, seçim sürecinde Bartın’ımıza yakışır bir atmosferde tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

4 İSİM ADAYLIK İÇİN BAŞVURMUŞTU

Öte yandan AK Parti’nin Bartın Belediye Başkan aday adaylığı için Kenan Dursun, Şennur Demir, Turhan Kalaycı ve Hüseyin Manav başvuruda bulunmuş, ittifakın adayı olmak istediğini belirten mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ise 13 Aralık 2023’te MHP Genel Merkezi’ne giderek aday adaylığı başvurusu yapmıştı.

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