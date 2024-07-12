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AK Parti'de veda vakti: Odalar toplanmaya başladı! Gözler kulislerde konuşulan bu tarihe çevrildi

12.07.2024 09:42
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AK Parti'de 'değişimin' ikinci ayak sesleri geliyor. 31 Mart seçiminin faturası Daha önce il başkanları düzeyinde kesilmişti. Şimdiyse parti kulislerinde 23 Temmuz tarihi sıkça dillendirilmeye başladı. Kulislerde konuşulanlara göre kimi genel başkan yardımcıları odalarını şimdiden toplamaya başladı, vedaya hazırlanıyorlar.

AK Parti'de veda vakti: Odalar toplanmaya başladı! Gözler kulislerde konuşulan bu tarihe çevrildi

31 Mart yenilgisi AK Parti'de 'değişimin' zeminini hazırlayan dönemeç oldu. Uzun süre sonra ikinci sıraya düşüp kayda değer oranda da oy kaybı yaşayan AK Parti'de il başkanlarının ardından şimdi de genel başkan yardımcılarının değişmesi gündemde.

VEDA HAZIRLIĞI: ODALARINI TOPLUYORLAR

AK Parti 23 Temmuz'da MKYK toplantısı gerçekleştirecek. Kritik toplantının ardından bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınması söz onusu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre genel başkan yardımcılarının bazıları odasını toplamaya başladı, veda etmeye hazırlanıyor.

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DEĞİŞİM DEVAM EDECEK

Görevden alınacağını düşünen bazı genel başkan yardımcılarının parti faaliyetleri ile ilgili planlamalarını da ortaya çıkacak yeni tabloyu dikkate alarak, 23 Temmuz'dan sonraya bıraktığı iddia edildi. MKYK toplantısında, AK Parti’nin kongre takviminin ele alınacağı belirtilirken, il ve ilçe başkanlıklarında başlayan değişim sürecinin de devam edeceği kaydedildi.

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KABİNEDE YENİ DEĞİŞİM İÇİN TAKVİM İZLENİYOR

Ekimde başlayacak yeni dönemde Meclis grup yönetiminde de bazı değişiklikler olabileceği belirtilirken, kabinede yeni bir değişimin ise kongre takvimi ile paralel gerçekleyeceği yorumu yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinde beklenen değişimin de yine kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade ediliyor.

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BAŞDANIŞMAN KADROLARI DA AZALTILABİLİR

Bazı politika kurullarının lağvedileceği, başdanışman kadrolarının azaltılacağı da yine iddialar arasında bulunuyor.

31 Mart'ın faturası kesildi! AK Parti'de 7 ilde değişim 31 Mart'ın faturası kesildi! AK Parti'de 7 ilde değişim
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express
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ak parti
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