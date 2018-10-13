HABER

AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın açıklamasında tahliye edilen ABD'li rahip Brunson'la ilgili 'Suçu sabit görülerek belli bir ceza verildi ve tahliye edildi. Şu safhada yargısal aşama tamamlandı. Tüm haddini aşan ifadelere karşı başta cumhurbaşkanımız olmak üzere kimse prim vermemiştir. Yargısal akışın kendi takvimi içerisinde akması konusunda altı çizilmiştir' ifadelerini kullandı.

Adana'da düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaısna ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Eleştirileri takip ediyorum. Tek tek kim hangi eleştiriyi gündeme getirdi analiz etmeyeceğim. Genel olarak değerlendirme yaptığımızda şu net şekilde görülebilir.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL

Amerikan tarafının tweetlerini, mesajlarını hatırlayalım. Orada belli 'bir saat verilerek, şu gün şu saatte bırakılmazsa şu tavırları koyacağız, yaptırımlar ortaya koyacağız' diyerek pek çok açıklama yapıldı. Son derece yadırgadığımız biçimde saat verdiler. Arkasından iki bakanımıza dönük karar aldılar. Başkan yardımcısı, Türkiye'ye dönük tweetlerini sabitlenmiş tweet haline getirdi. Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddine değildir.

Bu dayatmalar karşısında onların verdiği takvimle hareket etmesi söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızın baştan beri tavrına dikkat edildiği zaman bu dayatmaları önemsemeyen ve Türkiye'nin kurumların kendi kararlarını vermesi konusundaki iradeleri korunması şeklinde tutum aldığı ortadadır.

Suçu sabit görülerek belli bir ceza verildi ve tahliye edildi. Şu safhada yargısal aşama tamamlandı."

MHP İLE İTTİFAK

MHP ile devam eden ittifak görüşmeleriyle ilgili de konuşan Çelik, "Orada bir aksama, bir sıkıntı söz konusu değil. Kendi doğal akışı içerisinde konu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KAYIP SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında olayın açığa çıkması için çalışmaların devam ettiğini belirten Çelik, "Bu çok vahim bir meseledir. Saygın bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili son derece spekülatif iddialar var. Bazı isimler üzerinde yoğunlaşma vardır, bunların hepsi iddiadır, güçlü bir şekilde soruşturulacaktır. Asla affedilemeyecek, asla üssü örtülemeyecek bir eylemdir. Bu eyleme karışanlar varsa kuşkusuz bunun ağır sonuçları olur" ifadelerini kullandı.

PARTNERKötüye giden ilişkinizi bu yöntemle kurtarın!Kötüye giden ilişkinizi bu yöntemle kurtarın!
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçtiİYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıtAK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Ömer Çelik rahip Brunson ABD

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Okuyucu Yorumları 55 yorum
UTANMAZLAR MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYORSUNUZ
rte neden konuşmuyor katarın hediye uçağıyla gönderseydiniz rahibi ülkenin adını 15 temmuz yapın kurtulun
reıs akp kuzulara hava atıyordu abd karşı dık duruyoruz ben varken bu papaz bı yere gıdemez dıyerrk akp kuzuları pof pofluyordu ne oldu gene kandırdı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt

AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt

Devlet Bahçeli açıkladı! MHP'nin seçim sloganı: Tak, tuk, tuk

Devlet Bahçeli açıkladı! MHP'nin seçim sloganı: Tak, tuk, tuk

Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti

Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.