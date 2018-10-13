AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

Adana'da düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaısna ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Eleştirileri takip ediyorum. Tek tek kim hangi eleştiriyi gündeme getirdi analiz etmeyeceğim. Genel olarak değerlendirme yaptığımızda şu net şekilde görülebilir.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL

Amerikan tarafının tweetlerini, mesajlarını hatırlayalım. Orada belli 'bir saat verilerek, şu gün şu saatte bırakılmazsa şu tavırları koyacağız, yaptırımlar ortaya koyacağız' diyerek pek çok açıklama yapıldı. Son derece yadırgadığımız biçimde saat verdiler. Arkasından iki bakanımıza dönük karar aldılar. Başkan yardımcısı, Türkiye'ye dönük tweetlerini sabitlenmiş tweet haline getirdi. Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddine değildir.

Bu dayatmalar karşısında onların verdiği takvimle hareket etmesi söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızın baştan beri tavrına dikkat edildiği zaman bu dayatmaları önemsemeyen ve Türkiye'nin kurumların kendi kararlarını vermesi konusundaki iradeleri korunması şeklinde tutum aldığı ortadadır.