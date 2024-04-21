AK Parti'den CHP'ye geçti, yeni başkan araçları sergiledi! Denizli'de dikkat çeken görüntü

Denizli'de 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti'den CHP'ye geçti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilk iş olarak 'tasarruf tedbirleri' uygulamaya başladı.

ARAÇLARI MEYDANDA SERGİLEDİ

Bir kısmı lüks olan 45 aracın, ihtiyaç fazlası olarak belediye tarafından kiralandığını duyuran Başkan Çavuşoğlu, söz konusu araçları 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda sergiledi.

Belediyenin kiraladığı araçların kent meydanında sergilenmesine Denizlili vatandaşlar hem şaşırdı hem de ilgi gösterdi.

ÇAVUŞOĞLU: "İSRAFIN FOTOĞRAFI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "İsrafın fotoğrafı" diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç fazlası 45 adet kiralık aracını meydanda sergiledik. Fazla araçların hepsini geri gönderiyoruz. T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi artık şatafatın olmadığı, gereksiz harcamanın yapılmadığı bir belediye olacak."



Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





