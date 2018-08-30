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AK Parti'den 'erken yerel seçim' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 12:54 | Son Güncelleme

Erken yerel seçim iddialarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, 'Erken seçim gündemimizde yok" dedi.

AK Parti'den 'erken yerel seçim' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devam edip etmeyeceği konusunda, "Biz ittifak yapmayacakmışız gibi çalışıyoruz. Ancak önümüzdeki dönem neler görürüz takip etmek lazım. Gelişmelere göre hareket etmekte fayda var. Cumhur İttifakı'nda biz birçok konuda örtüşüyoruz. Şu an çok erken" dedi. Yerel seçimlerin öne alınması konusunda konuşan Özhaseki, "Seçimlerin öne alınması gibi bir şey bizim gündemimizde yok" dedi.

AK Partili Özhaseki, Habertürk muhabiri Çimen Çetin'in sorularını yanıtladı. AK Parti'nin yerel seçim çalışmaları hakkında açıklamalar yapan Özhaseki, önemli bilgiler verdi. Özhaseki şunları söyledi:

"DERS ALMAZSAK PERİŞAN OLURUZ"

Biz AK Parti olarak çok hızlı davranan bir partiyiz. Özelelştirimzii yaptık, yol haritamızı belirledik. Zamanında yapılan ideolojik belediyeciliği bir kenara bırakarak hizmet belediyeciliği yaptık. Neredeyse tüm partiler belediyeleri almışlardı, ama sonra bu kendi sonlarını hazırladılar. Belediyecilik çok zor.

Seçimlerde yüzde 49'a kadar gelmiş bir partiyiz, yüzde 6 nereye gitti. Bunu konuşuyoruz. Vatandaşın bize kızgınlığı varsa araştırıyoruz. Biz bundan ders almazsak öbür seçimlerde perişan oluruz. Biz kendi içimzide dersimizi iyi çalışıyoruz.

Yerel yönetimler olarak brifing verdik. Bütün çalışmaları sistematik şekilde sunum yaptık. Kabul de gördü. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Biz 30 büyükşehirden 18'inde varız. 51 il içerisinde de 30 vilayette varız. 48 vilayette AK Partili belediyeler var. 2018 seçimlerinde de belediye seçim çevresinde 60 vilayette birinciyiz. 6-7 ilde de kıl payı ikinci partiyiz. Bu bir tespit.

GEÇMİŞ DÖNEM BELEDİYECİLİĞİ

Bütün bakanlıklarımız kendi yaptıklarını önceki dönemlerde kıyasladığında çok başarılı çıkıyoruz. Belediyeler olarak bunu yaptığımızda başarı bayağı katlanıyor. Bizden önceki dönemde keskin bir tavır vardı. Militan kadrolar içerideydi ve iş görülmezdi. Biz seçimlerde gitttiğimiz yerlerde yaptıklarımızı anlatacağız. Yeni gelişmelerden de bahsedeceğiz. Çocuklar, gençler, kadınlar için ortaya koyduğumuz projeleri söyleyeceğiz.

Bizim yaptığımız icraatlar, parti içinde karar verilmiş olan bir çalışmaydı. Parti olarak, bir vatandaş bir şehirde belediye başkanına 5 yıl görev verdiyse, bir takım işler aksıyorsa vatandaş bunun hesabını soramıyor. Parti 5 sene beklemek zorunda değil. Orada seçilmiş meclis üyeleri var. Parti kendi kurallarına uygun düşmeyen belediye başkanlarına "kenara gelin" diyebilir.

CHP seçimlerden sonra bir girdaba girdi. Kendi başlarına düştükleri dertten bir çıkış yolu arıyorlar. Dışarıya çıkış yolu olarak ara ara AK Parti'ye saldırmaya çalışıyorlar. Bu iddialar da bundan ibaret. Yaş 30'u üzerinde olan herkes bilir ki, bu ideolojik belediyeciliğin sıkıntısını hem belediye hem vatandaşlar çekmiştir. Çöp dağlarının patlamasına şahit olmuş insanlarız. CHP'nin büyükşehirler hakkında konuşmasını garip bulurum.

ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Sayın Cumhurbaşkanımız belediyecilikten geldiği için gözü hep belediye hizmetlerindedir. Her bir konuda beyfendinin de bir haberi vardır. Belediye başkanı adayının insani özelliklerin çok ön planda olduğunu söylemeliyim. Gönül seferberliği, insani ilişkiler... İkincisi bir de çalışma istiyor bu iş. Yönetim kabiliyeti var mı ona bakacağız. Para, insan, algı, mekan yönetimini biliyor mu ona bakacağız. O belediyeden olmasına dikkat edeceğiz. Alternatif adaylar her zaman olacak.

AK PARTİ'NİN OY ORANI

Anketler normal gözüküyor. İlk girdiğimiz seçimlerde yüzde 33-34 seviyelerinde oyumuz vardı. AK Parti yüzde 40 ile 50 bandına oturmuş bir parti. Biz Türkiye'nin partisiyiz, her ilde varız. Belediyecilik tecrübemiz var. Merkezi hükümetle işbirliğinde olmanın avantajını herkes değerlendiriyordur.

Kılpayı olan yerlerle ilgili özel çalışmalar yapacağız. Şehrin resmini çekmek bizim için önemli. Oraya yorum çok katmayacağız. Ne istiyor, ne bekliyor, seçmen tercihleri nelerdir bunları biz anketlerle çözüyoruz. O şehrin sevdiği insanları biz bulacağız, başka çaremiz yok.

İTTİFAK YAPILACAK MI?

Şu an ittifak için bir şey söylemek için çok erken. Biz ittifak yapmayacakmışız gibi çalışıyoruz. Ancak önümüzdeki dönem neler görürüz takip etmek lazım. Gelişmelere göre hareket etmekte fayda var. Cumhur İttifakı'nda biz birçok konuda örtüşüyoruz. Şu an çok erken. Yerel seçimlerde ittifak daha zordur. Biz bu ittifaka dikkat ediyoruz.

SEÇİMLER ÖNE ALINACAK MI?

Seçimlerin öne alınması gibi bir şey bizim gündemimizde yok. Ama bu tarih uygun değil. Bu tarih bize göre yanlış. Seçimler geçtikten sonra konuşulabilir.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
zaten baktiniz ekonomi tam gume gitmeden secimi yapip mhp ninde destegiyle secimi alip bizi batrdiniz secimden sonra dovizin dusecegi yalaninida dorduk memleket damadin ekonomi basina gelmesiyle padisahlik sistemine dondu alin turkiyeyi komple secime gerek yok sizde rahat edin bizde
cb seçimleri içinde aynı şeyi söylemiştiniz
seçime gerek varmı muhalefet mi kaldı alayı enkaz kılıçtaroglu istifaaaaaaaa
anca seçim
Kampanyada ne yüzle milletin karşısına çıkacaksınız merak ediyorum.155.000 Euro makinaya taksitlendirilmiş borcum kaldı.Ocak 2017 yılında EU 3.75 tl iken leasingle makinayı aldım.Bu hükümete güvendim.Tayyib'e güvendim.Haydi olsun da 4,25 -4,50 tl olur diye düşündük.Şimdi ey başkan bu kadar büyüklüğünü gösterde ya benim zararımı öde ya da bu doları bir yere sabitle. Allah aşkına İngiltere'deki firmalar bile duymuş. Bize sizin iş yaptığınız yerlerde batan ya da sıkıntılı olan yerler var mı diye soruyorlar.Hala çıkıp atıp tutuyorsunuz.Yav siz de hiç mi insaf kalmadı. CHP'lileri haklı çıkardınız.
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