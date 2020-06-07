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AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki skandal olaya çok sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler'' dedi.

AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki skandal olaya çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler'' dedi.

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