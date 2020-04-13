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  4. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hastane' tepkisi!

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hastane' tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 17:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bin kişilik Sahra Hastanesi kurduğunu iddia etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili olarak "Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer. Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur." dedi.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hastane' tepkisi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" yaptığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

'BÖYLE BİR HASTANE YOK'

Çelik, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ‘Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın bunu yapamadığını’ iddia ediyor. Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer. Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır. Adanamızda korona virüsle mücadelede birinci basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm birinci basamak sağlık tesisleri, 16’sı kamu hastanesi, 16’sı özel hastane ve 2’si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25 bin 335 sağlık personeli ile hizmet veriliyor. Adana geneli hastanelerimizde bin 412’si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7 bin 197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13’tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir.

'AFFEDİLMEZ BİR SORUMLULUKTUR'

Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm görevlilerin üstün bir fedakarlıkla vatandaşlarımıza hizmet verdiği bir dönemde, olmayan bir hastaneyi varmış gibi göstermek tüm bu emek sahiplerine haksızlıktır. Birazcık siyasi ciddiyet, birazcık siyasi sorumluluk görmek istiyoruz. Kılıçdaroğlu’nun ele aldığı konulara siyasi ciddiyet ve sorumlulukla yaklaşması gerekir. Her zaman olduğu gibi olmayan hizmetleri var gibi göstermişler. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamını olmayan şeyler üzerinden eleştirmeye çalışmışlar. Vatandaşlarımızı aldatmaya çalışmak bir siyasi parti için en kötü sicildir. Bu sicilin sürekli kabarmasından rahatsızlık duymaları gerekir. Bu salgın günlerinde olmayan hastaneyi var gibi göstererek siyaset yapmak affedilmez bir sorumsuzluktur.”

Kaynak: İHA

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ak parti Ömer Çelik Kemal Kılıçdaroğlu

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