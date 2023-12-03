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AK Parti’den seçim anketi iddialarına çok sert yanıt: 'Çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle'

03.12.2023 15:18 | Son Güncelleme:
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Ak Parti'nin yerel seçim öncesi bazı illerde belediye başkanlığı için isim vererek anket yaptığı iddiası gündem oldu. AK Parti'den bu iddialara ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

AK Parti’den seçim anketi iddialarına çok sert yanıt: 'Çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ak Parti olarak belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını açıkladı.

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Mustafa Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz, henüz Ak Parti olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. Ak Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

İHA

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