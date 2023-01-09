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AK Parti'den 'seçim tarihi' açıklaması! Canlı yayında dikkat çeken sözler: "Hazirana kalmadan, bayram sonrası seçime gidilebilir"

09.01.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Seçimlerin öne çekilmesine ilişkin konuşan Kandemir, "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir" dedi.

AK Parti'den 'seçim tarihi' açıklaması! Canlı yayında dikkat çeken sözler: "Hazirana kalmadan, bayram sonrası seçime gidilebilir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili iddialara değinen AK Partili Kandemir, tarih verdi. Seçimlerin haziran ayına kalmayabileceğini belirten Kandemir, "Bayram sonrası seçime gidilebilir" diye konuştu.

Kandemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

SDFSF

Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

"BAYRAM SONRASI SEÇİME GİDİLEBİLİR"

Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir.

Sandıkta yüzde 52'nin hatta üzerinin olacağına inanıyorum. Ortada çok net bir tablo var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyerek Türkiye'yi merkeze alan, Türkiye'nin milli teknolojisini üreteceğini söyleyen bir Cumhur İttifakı, bir tarafta ise henüz adaya karar veremeyen, kendi içlerinden birinin oraya, diğerinin oraya çektiği ağır aksak ilerleyen, bir vasatta anlaşan, Türkiye'ye vasatı vaat eden, belirsizliği, eski Türkiye'yi vaat eden Millet İttifakı var.

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2023 seçimlerinin Türk siyasetini başka bir zemine oturtacağını düşünüyorum. Şu seçimi geçelim de, sonrasına bakarız vizyonuna seçmen Türkiye'yi emanet etmez.

HDP'NİN KENDİ ADAYI İLE SEÇİME GİRME KARARI

Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Oradan çıkacak adayın bizim açımızdan hiç önemi yok. Bu tablonun netleşmesi, göz önüne gelmesi için değerlendirmeler, gündemler yapıyoruz. Ama ister 1, ister 6, isterlerse 66 aday ile çıksınlar. Adayımız net, kararımız ortada. Biz Türkiye'nin önüne Cumhur İttifakı olarak başka bir vizyon koyuyoruz. Ortada şöyle bir durum var, bunların masası, al-ver masası. Sen bana ne vereceksin, ne alacaksın? Sen şimdi bir sus, sonra vereceğimizi veririz. Bir şurayı geçelim. Bu çirkin bir pazarlık. Karşı taraftaki ittifakın zikzaklarını kamuoyunun gündemine bu nedenle getiriyoruz. Yürüyecek çok yolumuz var. Seçim beyannamesi için hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımız ile yarın bir toplantı daha yapacağız. Her şey dahil, seçimler, sloganlar, seçim beyannamemiz önümüzdeki günlerde milletimiz ile paylaşacağız. Bu partilere oy veren seçmenlerin yaşananları not etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tayyip Erdoğan, bu ülkeyi bambaşka bir vizyona taşıdı. Bunu daha da ileri taşıyacaktır.

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CUMHUR İTTİFAKI'NIN GENİŞLEMESİ SÖZ KONUSU MU?

Cumhur İttifakı bir değerler bütünü. Biz değer merkezli bir ittifakız. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından bize gelen en ufak bir talep ile karşılaşmadık. Bizim ittifakımız bir çıkar ittifakı değil, değer ittifakı. Bu değerleri paylaşan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu paylaşan herkese kapımız açık."

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