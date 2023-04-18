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AK Parti'den yeni reklam: Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur

18.04.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasi partiler seçimlere 1 aydan az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.1 Mayıs seçimleri kapsamında AK Parti'nin sosyal medyadan, "Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz." notuyla paylaştığı reklam sosyal medyada ilgi gördü.

AK Parti'den yeni reklam: Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur

AK Parti 14 Mayıs seçim çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak sosyal medyadan paylaşılan bir reklam filmi sosyal medyada ses getirdi. Video, "Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti Türkiye’nin partisi. Doğrusu AK Parti" ifadeleriyle paylaşıldı.

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Söz konusu reklamda şu ifadeler kullanıldı;

Biz kimselere benzemeyiz. Birlikte sevindiğimiz de olur, birlikte kurtardığımız da. Her halimiz güzeldir, her yerimiz eşsiz. Biz kimselere benzemeyiz. Deli akar kanımız. Bazen ufak bir şakayı kaldıramayız. Ama iş bağımsızlığımıza gelince dünyaları yerinden oynatırız. Yeri gelir bir avuç toprak için karşı karşıya geliriz. Ama söz konusu vatan toprağı olunca dünyayı dize getiririz. Bazen bir adımla geriliriz. İş yardımlaşmaya gelince ayak bastığımız yeri titretiriz. Burası Türkiye, biz kimselere benzemeyiz. Burada bakarsan bağ olur, ama yan bakarsan çok fena olur. Damarımızıa basılınca Karadeniz gibi hırçınızdır. Söz konusu vatansa, siyahla beyaz kadar keskinizdir. Biz kimselere benzemeyiz. Sarının yanına lacivert mi gelecek kırmızı mı diye didişiriz ama kırmızın yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti, Türkiye'nin partisi. Doğrusu AK Parti.

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