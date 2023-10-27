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AK Parti Gençlik Kolları'nden 81 ilde eylem! Starbucks şubelerinde Filistin atkılarıyla oturdular

27.10.2023 11:31 | Son Güncelleme:
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AK Parti Gençlik Kolları, 81 ilde Starbucks şubelerinin içinde Filistin atkılarıyla birlikte oturarak 'yer kapatma eylemi' yaptı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bu eylemimiz, soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'e ve destekçilerine 'Dur' demek içindir" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları'nden 81 ilde eylem! Starbucks şubelerinde Filistin atkılarıyla oturdular

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna İsrail, Gazze'yi vurarak karşılık vermişti. İsrail'in katliamları devam ederken dünyaca ünlü kahve zinciri markası Starbucks, Filistin'e destek mesajları veren 'Starbucks Workers United' adlı sendikaya dava açmıştı. Bu karar sonrasında tepkiler gelirken TCDD, YHT kafeteryalarını işleten şirkete Starbucks ürünlerinin satılmaması için bildiride bulunmuştu.

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STARBUCKS ŞUBELERİNDE OTURMA EYLEMİ

Bugün de AK Parti Gençlik Kolları, 81 ilde Starbucks şubelerinin içinde Filistin atkılarıyla oturarak 'yer kapatma eylemi' yaptı.

İNAN'DAN AÇIKILAMA

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"An itibarıyla AK Parti Gençlik Kolları (AK GENÇLİK) olarak 81 İlimizde ve tüm ilçelerimizdeki Starbucks şubelerinin içerisinde Filistin atkılarımızla yarım saat boyunca oturarak ‘yer kapatma eylemi’ gerçekleştiriyoruz.

Bu eylemimiz, soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'e ve destekçilerine 'Dur' demek içindir.

Bu barışçıl eylemimizin amacı çocukları, kadınları ve hastaneleri hedefleyen bombalara karşı durmaktır.

AK Gençlik olarak tüm dünyaya 'SayStop' diyoruz."


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Starbucks Filistin İsrail Gazze ak parti

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