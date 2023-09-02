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AK Parti il başkanının oğluna silahlı saldırı!

02.09.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Ali Delioğlu'nun oğlu Mücahid Delioğlu (33), tartıştığı kişiler tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı.

AK Parti il başkanının oğluna silahlı saldırı!

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu aynı zamanda Judo Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi olan Mücahid Delioğlu, bilinmeyen nedenle, kimlikleri öğrenilmeyen kişilerle tartıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan mermiler Delioğlu'nun ayaklarına isabet etti. Kanlar içersinde kalan Delioğlu, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Delioğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından polis olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa silahlı saldırı ak parti

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