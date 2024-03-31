AK Parti kalelerini kaybetti! Kilis'te 2004'ten Konya'da 1992'den sonra bir ilk

Türkiye için tarihi gece. 31 Mart seçimlerinin sonuna gelirken bazı ilkler seçmenlerin gözünden kaçmadı. AK Parti kalesi olan şehirleri kaybederken CHP tarihi boyunca zafer elde etmediği illerde kendini gösterdi.

KİLİS EL DEĞİŞTİRMEK ÜZERE

AK Parti kurulduğu ilk günden bu yana her seçimi önde bitirdiği Kilis'te hayal kırıklığı yaşadı. Seçmen bu kez CHP'den yana oyunu kullanarak hem illerine hem CHP'ye bir ilki yaşattı.

KONYA'DA 3 KRİTİK İLÇE

Konya'nın büyük ilçerinde ise dikkat çeken sonuçlar geldi. Önemli ilçelerden Seydişehir, Akşehir ve Cihanbeyli 32 yıl aranın ardından ilk kez CHP'ye geçti.

ÖZEL, KENTLERİ DUYURMUŞTU

Seçimi önde götüren CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ise kent kent sayarak kazandıkları ve önde oldukları yerleri sıraladı.

Özel canlı yayınlanan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul’u yeniden kazandık. Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli büyük şehirlerini kazandık.

Adıyaman’ı, Afyon’u, Amasya’yı, Bartın, Giresun, Kastamonu’yu, Kırıkkale’yi, Kilis’i, Kütahya’yı, Uşak’ı, Zonguldak’ı kazandık.

Ardahan’ı, Artvin’i, Bilecik’i, Burdur’u Sinop’u ve Yalova’yı kazandık.

Kırıklareli, Hatay, Çorum’da başabaş bir mücadele devam ediyor.





