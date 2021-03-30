AK Parti'li Özkan: Seçim zamanında yapılacak

AK Parti'li Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile Genel Kurul gündemine ilişkin konuları değerlendirdi. Görüşmeleri başlayacak olan, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile ilgili detayları paylaşan Özkan, "Görüşmelerine başlayacağımız 16 maddelik düzenleme, ülkemizde uzun zamandan beri gündem konusu oldu. Bu çerçevede konunun taraflarıyla, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla beraber bütün çerçevesi ile ilgili değerlendirmeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLERE YANIT

Kamuya alınacakların güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan Özkan, bu boşluğu doldurmak için Genel Kurul'da görüşmeleri başlayan kanun teklifinde uzlaşı arayacaklarını da sözlerine ekledi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili eleştirileri hakkında soru üzerine şunları söyledi:

"Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Bir sözleşmenin nasıl yürürlüğe gireceği, nasıl uygun bulunacağı, nasıl hayata geçeceği anayasal ve yasal düzenlemelerle sabittir. Bu çerçevede İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili Anayasanın 90'ıncı maddesi var. Bu madde bir uluslararası sözleşmenin, ikili veya çok taraflı anlaşmanın nasıl yürürlüğe gireceğini öngörmüştür. Bunun onaylanmasının uygun bulunmasına dair Meclis'te karar alınması gerekiyor ve bu karar da alınmış. Ancak sözleşmeden çıkış iki düzenleme ile mümkün. Bunlardan biri 1963 tarihli 244 sayılı Kanun ve 2018 yılında bu kanunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyarlanması için çıkarılmış olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Daha evvel uluslararası sözleşmelerden çıkış usul ve esasları Bakanlar Kurulu kararıyla olabiliyorken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle öngörülen yeni sistemde yürütmeyi Cumhurbaşkanlığı makamı temsil ettiği için Cumhurbaşkanlığı makamının kararıyla çıkılıyor. Bu çerçevede iç hukuk düzenlemelerinin öngördüğü usuller takip edilmiştir."