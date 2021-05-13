AK Parti'li Turan'dan Babacan'a: İhaneti siyasi tarihe kara bir leke olarak geçti

Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla videokonferansla AK Parti Çanakkale il ve ilçe teşkilatı ile bayramlaşma programında konuştu.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2018'deki seçimlerde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına imza atarken, muhalefetin adayı Abdullah Gül'ü de desteklediğine ilişkin sözlerini hatırlatan Bülent Turan, "Babacan'ın ihanet itirafı, AK Parti'den ayrılanların aslında gerekçe olarak iddia ettikleri gibi partimizin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı değil, şahsi hesaplarının ve sinsi planlarının bir resmi oldu. Babacan'ın ihaneti siyasi tarihe kara bir leke olarak geçti." dedi.

Ali Babacan'ın, 2019'un sonunda AK Parti'den istifa ettiğini açıkladığını anımsatan Turan, şunları kaydetti:



"Sayın Erdoğan'ı, 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz imza listesinde, o zaman milletvekili olan Sayın Babacan'ın imzası da vardı. Ancak arka planda başka adayı, Sayın Gül'ü 'çatı aday' olarak muhalefete pazarlamanın derdinde. Erdoğan için imza veriyorsunuz ama başka bir ismin adaylığı için çalışıyorsunuz. Bu ne siyasi ahlaka ne vicdana ne de insanlığa sığar. Bu, ikiyüzlülüktür, karaktersizliktir. Sayın Erdoğan, bu mübarek ülke için büyük bedeller ödedi, büyük riskler aldı. 'Kardeşim Abdullah Gül' diyerek, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Babacan'a genç yaşından itibaren sayısız üst düzeyde görevler verdi. Vefasızlığın bu boyutu, insafın çok ötesinde patolojik bir durum."