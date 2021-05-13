AK Parti'li Turan'dan Babacan'a: İhaneti siyasi tarihe kara bir leke olarak geçti

Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla videokonferansla AK Parti Çanakkale il ve ilçe teşkilatı ile bayramlaşma programında konuştu.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2018'deki seçimlerde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına imza atarken, muhalefetin adayı Abdullah Gül'ü de desteklediğine ilişkin sözlerini hatırlatan Bülent Turan, "Babacan'ın ihanet itirafı, AK Parti'den ayrılanların aslında gerekçe olarak iddia ettikleri gibi partimizin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı değil, şahsi hesaplarının ve sinsi planlarının bir resmi oldu. Babacan'ın ihaneti siyasi tarihe kara bir leke olarak geçti." dedi.
Ali Babacan'ın, 2019'un sonunda AK Parti'den istifa ettiğini açıkladığını anımsatan Turan, şunları kaydetti:
"Sayın Erdoğan'ı, 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz imza listesinde, o zaman milletvekili olan Sayın Babacan'ın imzası da vardı. Ancak arka planda başka adayı, Sayın Gül'ü 'çatı aday' olarak muhalefete pazarlamanın derdinde. Erdoğan için imza veriyorsunuz ama başka bir ismin adaylığı için çalışıyorsunuz. Bu ne siyasi ahlaka ne vicdana ne de insanlığa sığar. Bu, ikiyüzlülüktür, karaktersizliktir. Sayın Erdoğan, bu mübarek ülke için büyük bedeller ödedi, büyük riskler aldı. 'Kardeşim Abdullah Gül' diyerek, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Babacan'a genç yaşından itibaren sayısız üst düzeyde görevler verdi. Vefasızlığın bu boyutu, insafın çok ötesinde patolojik bir durum."
Turan, "Allah düşmanımızı dahi tarih önünde Ali Babacan'ın düştüğü duruma düşürmesin. 'Karaktersizliğin resmini çiz Abidin.' deseler bu kadar başarılı olunamazdı. Görülüyor ki Babacan'ın kurduğu parti millete hizmet için değil, sadece Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı için kurulan bir parti. Ancak artık herkes biliyor ki daha dün kurulan bu partide şu an Abdullah Gül ile Babacan'ın kavgası ayyuka çıkmış durumda. Göreceksiniz kurulma anlamını yitiren bu parti, bırakın umut olmayı, bırakın seçim başarısını yakında kendini feshetme sürecini tartışırsa şaşırmamak lazım. Bizim bildiğimiz siyaset bu değil. Seçim kazanılır, kaybedilir. Görevlerimiz, gelir geçer ancak geride bıraktığımız hatıralarımız, utanılacak hatıralar olmamalı. Her zaman başımız dik, onurla, gururla siyasi bir miras bırakmak en büyük önceliğimiz olmalı. Herkes bilsin ki sinsi siyaset tarzına karşı, erdemli siyaset kazanacak. Millet en büyük hakemdir." ifadelerini kullandı. (AA)