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'AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ortaklığında...' Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler "Yeni bir hükümet mimarisi"

01.03.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler gündemdeki yerini korumaya devam ederken siyasilerden de peş peşe dikkat çeken açıklamalar geliyor. Son olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ortaklığında yeni bir hükümet mimarisi kurulabileceğini söyleyen Perinçek, bunun, AK Parti ile onu destekleyenlerin kuracağı bir hükümet değil, Türkiye'yi birlikte yönetme hükümeti olacağını ifade etti. İşte detaylar...

'AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ortaklığında...' Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler "Yeni bir hükümet mimarisi"

Türkiye adım adım seçimlere doğru giderken siyaset gündeminde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyasilerden seçimlere ilişkin art arda açıklamalar gelirken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yaptığı çıkış da dikkat çekti. Sosyal medyada yaptığı paylaşıma "ABD'nin kaos tertiplerine karşı Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti+MHP+Vatan Partisi ortaklığında yeni bir hükümet mimarisi kurulabilir. Bu, AK Parti ile onu destekleyenlerin kuracağı bir hükümet değildir; Türkiye’yi birlikte yönetme hükümetidir." notunu düşen Perinçek, çarpıcı ifadeler kullandı.

Doğu Perinçek açıklamasında şu şekilde konuştu:

"Türkiye bir iktidar projesi ile onun karşısında bir kaos planı arasında seçim yapmak durumundadır. Önümüzdeki bu tehlikeleri bertaraf edecek bir iktidar planı da olağanüstü önemlidir. Artık arkada kalan o 21 yılın modelinin geçerli olmadığını saptamak kadar önemli bir şey yok. Eğer o 21 yılın aynı şekilde 22’nci yılda da devam edeceğini düşünürlerse karşıdaki kaos tertipçilerine çok kıymetli bir zemin yaratır.

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"YENİ BİR İKTİDAR MİMARİSİNE TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VAR"

Türkiye büyük zorluklarla karşı karşıya bunu bütün Türk milleti görüyor. Zorluklar, hele depremden sonra daha da büyümüştür. Deprem zorluklara yeni zorluklar getirdi ve deprem Türkiye düşmanlarının müttefiki oldu. Yeni bir iktidar mimarisine Türkiye’nin ihtiyacı var. Burada da sorumlu şu anda Cumhurbaşkanımızdır. Yeni hükümet mimarisi Türkiye’nin milli güçlerini birleştirecek olan çekirdek kuvvetlerin merkezi milli güçlerin siyaset birikiminin bir araya gelmesidir.

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"TÜRK MİLLETİNİN EN BAŞTA DA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TAKDİRLERİNE SUNUYORUZ"

Burada AK Parti hem bugün Meclis’te çoğunluk olarak hem de Cumhurbaşkanımızın başkanı olduğu parti olarak ana güç konumundadır. MHP ve Vatan Partisi böyle bir hükümetin temel ortakları durumundadır. Bu yeni iktidar mimarisinde destekçiler ve onları güdenler ilişkisi olamaz. Yani Türkiye’yi birlikte yöneteceğiz birlikte tehditleri göğüsleyeceğiz milleti birlikte birleştireceğiz. Aynı zaman CHP gibi, İYİ Parti gibi geniş kitleler içerisinde gücü olan partilerin bünyesindeki vatansever kesimleri hatta yöneticileri arasındaki vatansever kesimler dahil. Onları da kucaklayabilecek ve bu yeni iktidar mimarisinin içine kazanabilecek bir modeli Türk milletinin ve en başta da sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine sunuyoruz."

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Doğu Perinçek Vatan Partisi MHP ak parti

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