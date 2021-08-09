AK Parti MYK toplantısı bugün! Seçim barajı ve yeni anayasa masada

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. MYK toplantısında masada çok kritik maddeler var.

ORMAN YANGINLARI VE YARDIMLAR

MYK gündeminin en önemli konu başlığı 10 günü aşkın bir süredir etkisini sürdüren Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları oluşturuyor. Toplantıda Erdoğan'ın kurmaylarıyla bir değerlendirme yapacağı, bölge halkına yapılacak yardımların vatandaşlara zamanında ulaşması için teşkilatların daha aktif rol alması için talimat vereceği belirtildi.

SEÇİM BARAJI VE YENİ ANAYASA DA MASADA

AK Parti yeni, sivil anayasa çalışmalarında sona gelirken, yüzde 10'luk seçimin barajının düşürülmesinin de yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda önemli düzenlemeler içeren yasa teklifine ilişkin çalışmasını ise bir süre önce MHP'ye iletmişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın hem anayasa çalışması hem de Siyasi Partiler ve Seçim yasalarına ilişkin yapılan çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.



