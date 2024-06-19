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AK Parti’nin planı belli oldu: ‘Erdoğan asla sıcak bakmayacak’

19.06.2024 07:46
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AK Parti’nin yerel seçimler sonrasında oy kaybı yaşaması ve ilk kez ikinci parti konumuna düşmesinin yankıları sürüyor. CHP’nin son yapılan anketlerde de birinci parti olarak görülmesi sonrasında erken seçim iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Erdoğan’ın ise “ekonomide ve yurttaşların alım gücünde iyileşme olmadan herhangi bir erken seçim kararına sıcak bakmayacağına” vurgu yapılıyor. İşte erken seçim iddialarının AK Parti kulislerindeki yansımaları…

AK Parti’nin planı belli oldu: ‘Erdoğan asla sıcak bakmayacak’

Ankara kulislerinde erken seçim iddiaları konuşulurken dikkat çeken kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. AK Parti’nin ilk kez ikinci parti konumuna gerilemesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefet ile başlattığı “normalleşme” adımları “erken seçim” tartışmalarını beraberinde getirirken, Erdoğan’ın “AK Parti’de ve hükümette revizyon sürecini başlatmadan ve belli bir düzene oturtmadan” olası bir erken seçime asla sıcak bakmayacağı kaydediliyor.

Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaşmasında bir kez daha dört yıllık seçimsiz döneme işaret ederek, “erken seçim” tartışmalarının önüne set çekti. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın, “ekonomide ve yurttaşların alım gücünde iyileşme olmadan herhangi bir erken seçim kararına sıcak bakmayacağına” vurgu yapılıyor. Erdoğan’ın seçimsiz dört yılda hükümet olarak daha çok revizyona ağırlık vereceği ve kalkınma politikalarına öncelik vereceği de ifade ediliyor. Bakanlara yeni yatırımlar ve projeler için talimat vereceği de konuşuluyor.

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‘VİZYONER YENİ İSİMLER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI’

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Erdoğan’ın, dört yıl içinde hem ekonomide iyileşme hedeflerken, hem de partiye yeni siyaset ve söylem üretebilen, kamuoyunun seveceği ve güveneceği yeni isimleri kazandırmak istediğine işaret ediliyor. Yerel seçimler sonrasında Erdoğan “partide değişim” mesajı vermiş ancak beklenen “değişimin” 2025 yılında olması planlanan olağan kurultayda gerçekleşeceği kamuoyuna yansımıştı. Partide “vizyoner yeni isimler” için çalışmaların başladığı konuşulurken Erdoğan’ın, 2028 yılı seçim sürecinde de Türkiye üzerindeki iç ve dış tehditlere dikkat çekeceği belirtiliyor.

MUHALEFETE KAPILAR KAPANMAYACAK

Erdoğan’ın, “Türkiye’ye yeni bir anayasa kazandırmadan ülkeyi seçime götürmek istemeyeceği” de ifade ediliyor. Ancak Erdoğan’ın yeni anayasa çalışmasıyla birlikte siyasetteki “normalleşme” sürecinin de devamını sağlayacağı ve böylece “toplumun her kesimine ulaşmak ve AK Parti’nin kurulduğu ilk yıllarda olduğu gibi partiyi tüm kesimlere hitap eden bir konuma yükseltmek istediği” belirtiliyor. Bu nedenle Erdoğan’ın bundan sonraki süreçte de muhalefet cephesine “kapıları kapatmayacağı” söyleniyor. AK Parti’nin, 2028 stratejilerinden birinin de “toplumsal uzlaşı ve siyasetteki gerginliğin azaltılması, gerginliğin azalmasıyla birlikte yeniden AK Parti’ye güveni artırmak” olduğuna da vurgu yapılıyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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