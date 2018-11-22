AK Parti'nin seçim anketi sonuçlarında karışıklık var! Yeni Şafak yazarından olay iddia

Kemal Öztürk, "AK Parti'de değişim sancısı" başlıklı yazısında "AK Parti, seçmenin nabzını tutmak için sürekli anket yaptırıyor. Ancak bu sene anket yöntemlerinde çeşitlilik oldu. Klasik yöntem, telefonla, sms yoluyla, sosyal medya aracılığı ile çok sayıda farklı yöntemlerle şehirlerin nabzı tutulmaya çalışılıyor" ifadesini kullandı.

"Fakat anketlerin birinde belediye başkanı başarısız çıkarken, diğerinde başarılı çıkınca ortalık hafiften karıştı" diyen Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu nedenle anketlerin itibarında biraz zedelenme oldu. Bu sene anketler çok önemli bir etken olarak aday seçiminde kriter olmayabilir. Evet bir değişim sancısı yaşıyor AK Parti. Ne yönde olacağı konusunda farklı talepler ve tavırlar var. Her şey adayların açıklanmasıyla net bir şekilde anlaşılacak. AK Parti-MHP ittifakı gerçekleştiği takdirde, her iki partinin de eli rahatlayacak. Bu durumda değişim talepleri beklenildiği gibi çok dikkate alınmayabilir. Seçmen de böyle mi düşünüyor? Çok emin değilim."

