AK Parti'nin üç büyükşehir teklifi ilk kez açıklandı: Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz görüşme sonrası 'ittifak' çıkışı

Yerel seçimlerde İBB sonuçlarının genel siyaset arenasına yansımaları da kritik olacak. Bu nedenle yarışa dahil olacak her isim dikkatle takip ediliyor. DEM Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin kararları merak konusu. Necmettin Erbakan'ın damadı ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöze'e AK Parti ile görüşmelerini soran Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Yeniden Refah AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir için yaptığı teklifi geri çevirdi.

"İSTEYECEĞİMİZ YER KALMADI"

Altınöz, dün akşamki sürpriz görüşme öncesi AK Parti ile yürütülen sürece dair "Bizden ziyade onların ne teklif edeceği önemliydi" diyerek isteyecekleri yer kalmadıklarını doğruladı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR TEKLİFİNE RET

AK Parti'nin Yeniden Refah'a ettiği teklifi Altınöz, "İstanbul, Ankara ve İzmir’de meclis üyelikleri. Biz de “Meclis üyeliğiyle gelmeyin, kabul etmeyiz. Partimizin gücüne uygun teklif getirin ki görüşelim” dedik. Sonra görüşme trafiği kesildi" diyerek açıkladı.

"İTTİFAK BİZE BİR ŞEY GETİRMİYOR"

Dün akşamki sürpriz görüşme kararı sonrası yeniden Saymaz'a konuşan Altınöz, "Göreceğiz, bakalım ne diyorlar. İttifakla alakalı hevesimiz yok. İttifakın bize getirdiği bir şey yok" dedi.

"İMAMOĞLU DA RAKİBİMİZ"

Altınöz ayrıca İstanbul'da İmamoğlu'na kaybettirme gibi bir prensipleri olmadığını belirtip "Biz adayımızla girip seçimi kazanmak istiyoruz. İmamoğlu da bizim rakibimiz" diye konuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





