AK Parti seçim aracı müzik çalıp peş peşe geçince... Ekrem İmamoğlu böyle tepki gösterdi

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'nin İstanbul adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programlarını yoğunlaştırdı. Arnavutköy'de vatandaşlarla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, kendisini "Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul’da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi? Değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

İmamoğlu "Utanmadan 'Benden sonra sayın Topbaş İstanbul'a güzel bir çehre kavuşturdu' demiş. 5 imar dosyasına imza atmadı diye 'metal yorgunu' diyerek görevden almadınız mı?" dedi.

AK PARTİ SEÇİM ARACI MÜZİK ÇALARAK GEÇTİ! 'SAYGI GÖSTERMEYİ BİLMİYORLAR'

İmamoğlu konuşması sırasında AK Parti seçim aracının müzik çalarak geçmesi üzerine "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" ifadelerini kullandı. İmamoğlu konuşurken AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçti.

Vatandaşların tepki göstermesi üzerine İmamoğlu, "Yapsınlar... Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin" ifadelerini kullandı.







