AK Parti Sözcüsü Çelik: Son derece çirkin bir tutum

Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşti. İki adayın yarıştığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandıktan galibiyetle ayrıldı. Sonuçların netleşmeye başlamasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılardan yurt dışı seçmenine yönelik tepkiler geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sözcü Çelik, "14 Mayıs gecesi ve sonrasında depremzede vatandaşlarımızı hedef gösteren zihniyet, şimdi de yurt dışında oy kullanan vatandaşlarımıza saldırıyor.

Yurt dışında sandık başına giderek Türkiye'nin kaderiyle dertlenen tüm vatandaşlarımızın hatırı başımızın üzerindedir.

CHP yandaşı bazı yorumcuların, Sn Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seçmen oylarıyla kazandığını ileri sürerek yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi ise son derece çirkin bir tutumdur!" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs gecesi ve sonrasında depremzede vatandaşlarımızı hedef gösteren zihniyet, şimdi de yurtdışında oy kullanan vatandaşlarımıza saldırıyor.



Yurt dışında sandık başına giderek Türkiye'nin kaderiyle dertlenen tüm vatandaşlarımızın hatırı başımızın üzerindedir.



CHP yandaşı… — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 28, 2023



