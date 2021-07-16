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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'ın sözlerine tepki

16.07.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, "CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece "uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını" söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'ın sözlerine tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında "15 Temmuz'da Erdoğan uçan sarayında konforlu bir şekilde semalarda dolaşırken, milletvekilleri Meclis’e sahip çıktı. Milletimiz de devletini sokaklardan topladı. 251 yurttaşımız şehit oldu. 2 bin 196 yurttaşımız ise yaralandı. O gece uçakla havada turlayan Erdoğan şimdi çıkmış, “Darbeciler karşıma çıksaydı şehadete yürümek için, bir an bile tereddüt etmeyecektim” diye ahkâm kesiyor. İnsanda biraz sıkılma olur. Beyefendi, siz işinizi doğru dürüst yapsaydınız, 251 yurttaşımız şehit olmayacaktı." ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Öztrak'ın sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

Sn Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik etmiştir. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi ölüme karşı milletimizle beraber yürümüş bir liderdir.

"AHLAK DIŞI BİR DÜŞMANLIK"

Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece "uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını" söylüyor.
CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır.

CHP tarihi boyunca darbelerin savunucusu olmuştur, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca da milletimizin şanlı direnişini "itibarsızlaştırma" kampanyasını yürütmüştür ve halen yürütmektedir.

"CHP SÖZCÜSÜ 15 TEMMUZ DİRENİŞİNİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

FETÖ'nün 15 Temmuz’da hedefinin Sn Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Sn Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanımıza bu söyledikleri siyasi muhalefet değil, Yassıada zihniyetinin yansıması olan bir husumettir. Darbecilerin hedefindeki Cumhurbaşkanımıza bu şekilde iftira atılmasının başka bir manası yoktur.

Darbecilerin hedefindeki Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bu şekilde hedef alan sözler siyaset değildir; Türkiye Cumhurbaşkanı’na düşmanlık edenlerin tercümanlığıdır...

Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar, milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir.

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Faik Öztrak Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP
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