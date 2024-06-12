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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
12.06.2024 19:32
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır."


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