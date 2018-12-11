AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Portakal sorusuna yanıt

Fatih Portakal, 10 Aralık’ta sunduğu haber bülteninde şu ifadeleri kullanmıştı “Türkiye’de barışçıl protestolar olamaz, hadi bakalım barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğal gaz zamlarını, hadi bakalım, yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?”

Bunun üzerine bir grup, gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Portakal’ın ifadeleri sorulan Çelik de, gazetecilerin tahrik edici yönde hareket ettiğini savunarak, “Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP’li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir” dedi.

"KENDİ YAYIN KURULUŞLARININ VAZNDALİZMLE KARŞI KARŞIYA KALMASINI MI İSTİYORLAR"

Gazeteciye gösterilen tepkilerin haklı olduğunu söyleyen hükümet sözcüsü, “Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz." diye konuştu.

