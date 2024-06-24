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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yeni vergi paketi' ve 'yurt dışı çıkış harcı' açıklaması! 'Spekülasyonlara itibar edilmemelidir'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
24.06.2024 17:16
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vergi reform paketine yönelik düzenlemeyle artırılmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Çelik, "Sosyal medyada yayılan 'Şuraya da vergi gelecek, buraya da vergi gelecek' yönündeki iddiaların çoğunluğu spekülasyondur. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Son kararı siyasi irade verir." dedi. Çelik, yurt dışı çıkış harcının artırılmasıyla ilgili gelen bir soruyu da yanıtlayarak, son kararın verileceği toplantının henüz yapılmadığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yeni vergi paketi' ve 'yurt dışı çıkış harcı' açıklaması! 'Spekülasyonlara itibar edilmemelidir'

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 15.10'da başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Çelik'in açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiği, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade ettiler. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladılar."

(Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünün yerel seçim yapma isteği)
"Suriye’nin kuzeyindeki aktiviteleri, bir takım terörist faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bu bir seçim değildir. Orada bir teröristan kurmak için bir yöntemin dile getirilmesidir. Bunun tamamen gündemden düşmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Buna müsaade etmemiz hiçbir şekilde söz konusu olmayacaktır."

"SPEKÜLASYONLARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

"Sosyal medyada yayılan 'Şuraya da vergi gelecek, buraya da vergi gelecek' yönündeki iddiaların çoğunluğu spekülasyondur. Vergi adaletinin sağlanması için yapılan çalışmalardır. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Bir taslak söz konusu olduğunda uygun görülen her şey o taslağa yazılır. Ekonomi yönetimimiz şeffaf bir program hazırlıyor. Son kararı siyasi irade verir. Vergide adalet hedeflenirken enflasyonist sonucun ortaya çıkmaması, üretim, istihdam, ihracat süreçlerinin etkilenmemesi büyük bir hassasiyetle değerlendirilecektir."

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BAKAN ŞİMŞEK-CHP'Lİ KARATEPE GÖRÜŞMESİ

"Öz güvenli bir hükümete sahibiz. Burada gündeme getirilen konular hükümetin zaten bildiği bakanlığın üzerinde çalıştığı konular. Bir şey gündeme getiriliyor muhalefet tarafından zaten gündemde olup da yapılırsa biz getirdik de yapıldı oluyor. Bugünkü görüşmede Mehmet Şimşek Bey basına verilen konularda hükümet olarak ne yaptığımızı dünya örnekleriyle paylaşmış oldu. Onlar öneri getirdik çok kabul görmedi diye açıklama yapmışlar. Herkes öneri getirebilir. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor. Mehmet Bey talep üzerine ekonomi vizyonumuzu paylaşmış oldu."

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

"Bu konu çok gündem oldu. Bir taslak şeklinde bu yazılır ama son karar verilene kadar bunların hiçbiri gerçek değildir. Bazen bir sunum yapılır orada bir taslak vardır. Taslakta bir konuyla ilgili 10 madde vardır. Ama bunlardan biri sızar. Konuyla ilgili son kararın verileceği toplantılar yapılmadı. Son toplantı yapılır karar verilip açıklanana kadar bunların hepsi spekülasyondan ibarettir."

Express


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Ömer Çelik ak parti
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