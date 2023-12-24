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AK Parti'yle görüşme öncesi oy oranları çantada! Cumhur İttifakı'nda yerel seçim mesaisi: Gözler Yeniden Refah'ın İstanbul, İzmir ve Ankara kararında

24.12.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin yerel seçim mesaisinde Yeniden Refah Partisi ile süren peş peşe temaslar dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YRP lideri Fatih Erbakan'ın görüşmesinden sonra Van ve Konya iddiaları gündeme gelmişti. Önümüzdeki hafta da YRP ile temaslar sürecek. Gözler Yeniden Refah'ın İstanbul, İzmir ve Ankara kararına çevrildi.

AK Parti'yle görüşme öncesi oy oranları çantada! Cumhur İttifakı'nda yerel seçim mesaisi: Gözler Yeniden Refah'ın İstanbul, İzmir ve Ankara kararında

Yerel seçimler için MHP ile iş birliği çalışmalarını tamamlayan AK Parti önümüzdeki günlerde hem YRP hem de BBP ile görüşecek. Görüşmelerin akıbetinde iki partinin büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmama kararları netleşecek. BBP'nin ise görüşmeye oy oranlarıyla gideceği öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, AK Parti ve MHP arasında Cumhur İttifakı çatısı altında 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelerin belirlenmesine ilişkin çalışma tamamlandı.

AK Parti yerelde işbirliği heyeti, bu kapsamda 14 Aralık'ta BBP heyetiyle de görüştü.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında şu ana kadar genel başkanlar düzeyinde gerçekleşen görüşmelerin, bu hafta heyetler düzeyinde yapılması planlanıyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KARARI

Yeniden Refah Partisi, AK Parti heyetiyle yapılacak görüşmeler sonucunda oluşacak işbirliğinin çerçevesine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya ilişkin kararını verecek.

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BBP heyeti ile bu hafta yapılacak görüşmede, aynı çerçevede başta büyükşehirler olmak üzere illerdeki işbirliği durumu netleştirilecek.

BBP heyeti görüşmeye, 2019 yerel seçim sonuçları, BBP ve diğer partilerin bu seçimde belediye meclis üyeliklerinde aldığı oy oranları ile 2023 genel seçimlerinin sonuçlarının mukayese edildiği çalışmayla gidecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı Fatih Erbakan
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