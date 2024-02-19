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  4. AK Partili aday Mehmet Cevizci'nin sözleri gündem oldu! 'Arkamızda cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermez'

AK Partili aday Mehmet Cevizci'nin sözleri gündem oldu! 'Arkamızda cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermez'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.02.2024 17:23 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların aday olarak gösterdiği isimlerin açıklamaları yakından takip ediliyor. AK Parti'nin Uşak Banaz'dan aday olarak gösterdiği Mehmet Cevizci'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu. Cevizci "Bizler arkamızda devletimiz olmasa, cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermezler" dedi.

31 Mart seçimlerine 2 aydan az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Parti ve ittifakların açıkladığı adaylar bölge ve illerinde çalışmalara başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AK Parti'nin Uşak Banaz'dan aday olarak gösterdiği Mehmet Cevizci'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"ARKAMIZDA CUMHURBAŞKANIMIZ OLMASA HANIMLARIMIZ BİLE BİZE OY VERMEZ"

Cevizci şunları ifade etti:

"Bizler arkamızda devletimiz olmasa, cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermezler. Bunu çok büyük bir iddia olarak söylüyorum. Şunu da söylüyorum; eğer burada AK Parti kazanmazsa kim olursa olsun Banaz'a bir çivi bile çakamayacak."

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Yerel seçim Uşak ak parti Seçim 2024
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