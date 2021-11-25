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AK Partili Halil Etyemez: Ülkede yokluk denen bir şey yok, bolluk ortada

25.11.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, döviz kurundaki yükseliş ve artan gıda fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede dış güçleri suçladı. Etyemez "Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada" dedi. Etyemez'in sözleri gündem yarattı.

AK Partili Halil Etyemez: Ülkede yokluk denen bir şey yok, bolluk ortada

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, bugün Konya’nın yerel televizyon kanalı Kontv’de “Ankara Konuşuyor” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etyemez, döviz kurunun rekor kıran yükselişini ve artan gıda fiyatlarının sebebini dış güçlere bağladı.

Gezi eylemleri ve FETÖ’nün bir takım girişimlerine rağmen sonuç alamadığını ve ekonomi üzerinden saldırmaya çalıştıklarını savunan Etyemez, ülkede bolluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"YOKLUK DENEN BİR ŞEY YOK"

"Daha önceki girişimlerinden sonuç alamayanlar, yıllarca Gezi olayları denediler, FETÖ bir takım hadiseleri denedi, buradan bir sonuç almadılar. Gelip şimdi milletin cebindeki paraya, mutfağındaki ekmeğe saldırmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada.

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"BİRİLERİ PARA KAZANACAK DİYE..."

Ama birileri para kazanacak diye, olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar. Buradan bir sonuç alıp Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, millet düşmanlığı yapıyorlar. Siyasi rant elde edeceksin diye bu ülkenin kaybetmesini istemek doğru değil

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"EKONOMİYİ BATIRDINIZ DİYECEKLER"

Ben hatırlıyorum muhalefet milletvekillerinden her yeri kapatın diyen insanlar ekonomiyi sekteye uğratıp sonra da ekonomiyi batırdınız diyecekler."

Etyemez'in bu sözleri gündem yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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