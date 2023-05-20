AK Partili Hamza Dağ'dan terör örgütü lideri Salih Müslim'in skandal açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna günler kala terör örgütü PYD'nin lideri Salih Müslim'in skandal açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Görüntüleri paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabından, "28 Mayıs’ta sandığa Türkiye’nin kazanımlarını garanti altına almaya ve sınırlarımızda gösterilen iradenin korunması için gideceğiz" mesajını paylaştı.

PROVOKATİF AÇIKLAMALAR

Dağ'ın paylaşımında yer alan görüntülerde terör örgütü lideri Müslim'in ikinci tur için ifadeleri yer alıyor. Müslim söz konusu videoda, "2016'dan beri zaten Türk ordusu, Türk faşizmi hep sahadadır zaten. Afrin'de, orada burada yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu sandıkta ilk defa böyle bir şans geliyor. Tarihte zaten böyle diktatörler seçimle falan gitmemiştir. Bir nokta vardır. Eğer gerçekten sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" açıklamalarında bulunuyor.

AK PARTİLİ DAĞ'DAN SERT TEPKİ

Skandal açıklamalara sosyal medya hesabından tepki gösteren Dağ paylaşımına, "28 Mayıs, PYD terör örgütünün ve 'Askerlerimizi Suriye’den çekeceğiz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun umutlarının tükendiği gün olacak. 28 Mayıs’ta sandığa Türkiye’nin kazanımlarını garanti altına almaya ve sınırlarımızda gösterilen iradenin korunması için gideceğiz" notunu düştü.

