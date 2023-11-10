AK Partili isim yerel seçimde uygulanacak kuralı açıkladı! Adaylar ne zaman açıklanacak? "MHP ile çalışmalar belki bize biraz zaman kaybettiriyor"

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse’yi ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İSRAİL MESAJI: İNSANLIK SUÇU OLDUĞUNU DÜNYAYA HAYKIRDIK

İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıların insanlık dışı olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, şöyle konuştu:

“Hala yüreğimizi acıtan, dünyamızın da çok duyarsız ve seyirci kaldığı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları var. Şu an Gazze’de çocuk demeden, yaşlı demeden büyük bir katliam ve soykırım yaşanıyor. O bakımdan orada da hayatını kaybedenlere rahmet dilemek istiyorum. Orada hain İsrail saldırılarına direnen, mücadele eden gerek Hamas, gerekse de Gazzeli kahramanlara da Allah’ım güç kuvvet ve metanet versin. Bu mücadelelerinde hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizdeki hassasiyetin, ülkemizdeki Gazze’deki uygulanan bu soykırıma bu insan kıyımına yönelik olan boyutunu hep birlikte takip ettik. İstanbul mitingi yaptık. Muhteşem bir mitingle İsrail’in bu hain saldırısını telin ettik. Cumhurbaşkanımız orada çok veciz bir konuşma yaptı. İsrail’in bu saldırılarının bir soykırım olduğunu, bir insanlık kıyımı olduğunu, buna yönelik olarak sessiz kalan dünyayı insanlık adına suç işlemiş olarak göreceğimizi, İsrail’in de burada yaptığı bu saldırının da büyük bir insanlık suçu olduğunu da dünyaya haykırdı” dedi.

YEREL SEÇİMLERDE DE 3 DÖNEM KURALI UYGULANACAK

Yerel seçimlerle ilgili olarak Yılmaz, “Yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi 3 dönem kuralı uygulanacak. Ancak bazı istisnalar belki olabilir. Bundan önce çok istisnai bazı yerlerde 3 dönem üzerine bazı ilaveleri yaptığımız yerler olmuştu. Hatta İstanbul’da Zeytinburnu’nda çok başarılı belediye başkanımızı 3 dönemi doldurduğu için onu Beykoz’da aday yapmıştık. 3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçimlerinde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz. O bakımdan belediye seçiminde de azami buna riayet edilecek ama belki istisna olabilir” diye konuştu.

Aday açıklama tarihlerini geciktirme yanlısı olmadıklarını ifade eden Yılmaz, “Adaylarımızın da bir an önce sahaya çıkıp, saha çalışmalarını yapmalarını için ve teşkilatlarımızın da motivasyonunu hiç düşürmeden canlı kılarak, adaylarımızın erken açıklanmasıyla ilgili bir çaba içerisinde olacağımızı bilmenizi istiyorum. Tarihi henüz belli değil ama geciktirmeme, bir an önce adaylarımızın sahada çalışmalarına fırsat verecek süreci çok hassasiyetle takip ediyoruz. Belki bunun önünde ittifak görüşmeleriyle ilgili olayımız var. Yoksa adayımızın tespiti ile ilgili olan süreç zaten hep işledi. Bizim o konuda tecrübemiz çok var. Seçime ittifakımızın ortağı MHP ile giriyoruz. Birlikte yapılacak olan çalışmalar belki bize biraz zaman kaybettiriyor. Onu da inşallah telafi edip en kısa sürede gereğini yapacağız” dedi.

Adaylar konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Yılmaz, “İttifak görüşmeleri yeni yapılıyor. Sahada insanların gönlünden geçen, insanların arzu ettiği şeyleri ifade etmeleri bizim burada konumuz olmamalı. Onların düşündükleri bazı insanlar böyle birtakım şeyleri arzu edebilirler. Arzu ettikleri şeyleri belli ortamlarda da ifade edebilirler. Henüz iller ölçeğinde tabii ki MHP de daha fazla ilçede, daha fazla yerleşimde temsil ortamı bulmak istiyor. Ama o çok kolay bir iş değil. Onlar hep görüşülüyor. Henüz kesinleşmiş bir şey yok” diye konuştu.

(DHA)





