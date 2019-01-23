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AK Partili Kavak Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları mı yaktı? Olay iddiaya yanıt verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 23.01.2019 08:01 | Son Güncelleme

Gaziantep Nurdağı ilçesi belediye başkan adayı AK Partili Ökkeş Kavak, kendisi hakkında ortaya atılan Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları yakma iddialarını yalanladı. Hakkında hazırlanan tutanağın altında imzası olanlar için Kavak, “O tutanağın altında imzası olanların hiçbiri 5 yıldır AKP'de değil. MHP'de siyaset yapıyorlar” ifadesini kullandı.

AK Partili Kavak Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları mı yaktı? Olay iddiaya yanıt verdi

AK Parti tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde belediye başkanlığı için aday gösterilen Ökkeş Kavak'ın 2009 seçimlerinde aday gösterilmediği için sinirlenip Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarını yaktığı iddia edildi. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Kavak, her seçim öncesinde kendisi üzerine bu tarz oyunların oynandığını söyledi.

"PARTİDEN İHRAÇ ETMEZLER MİYDİ?"

Kavak kendisi için bu tarz yakıştırmaları yapanların ise MHP'de siyaset yapan kişiler olduğunu öne sürdü. Gaziantep yerel haber sitesi Haber342'nin aktardığı habere göre, Kavak şu açıklamayı yaptı:

"14 yıldır AKP'de gece gündüz çalışan bir insan adaylık verilmedi diye isyan eder mi? 2009'da bayrak yakan insanları disipline verip partiden ihraç etmezler miydi? O tutanak dedikleri paçavrayı 2014 yılı seçiminde yine beni engellemek için aday olduğumda düzenlediler. O tutanağın altında imzası olanların hiçbiri 5 yıldır AKP'de değil. MHP'de siyaset yapıyorlar."

İŞTE KAVAK HAKKINDA HAZIRLANAN TUTANAK

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SON SEÇİMDE AK PARTİ KAZANDI, MHP 2. OLDU

Nurdağı'nda, 2014 yerel seçimlerini AKP 8 bin 812 oy ile kazanmış, Mehmet Yıldırır başkanlık koltuğuna oturmuştu. MHP 6 bin 174, Saadet Partisi ise 4 bin 77 oy almıştı.

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