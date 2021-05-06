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  4. AK Partili Kurtulmuş'tan İsrail'e 'Kudüs' tepkisi

AK Partili Kurtulmuş'tan İsrail'e 'Kudüs' tepkisi

06.05.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin devletinin başkentidir. Kudüs, davamızdır" dedi.

AK Partili Kurtulmuş'tan İsrail'e 'Kudüs' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyanın ve İslam ülkelerinin gözü önünde siyonist İsrail zulmü her geçen gün mazlum Filistinlilere karşı şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin ramazan şerifin başlangıcından itibaren düzenledikleri hain saldırıları lanetliyorum. Katil ve işgalci İsrail’in yok etmeye çalıştığı ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak sadece Filistinlilerin değil İslam dünyasının ve insanlığın ortak sorumluluğundadır. Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin devletinin başkentidir. Kudüs; davamızdır" dedi.

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Numan Kurtulmuş Kudüs İsrail

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