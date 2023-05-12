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AK Partili vekili, "Kafanıza mermi yağacak" diyerek tehdit etmişti! Gözaltına alındı

12.05.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i, seçim çalışması sırasında "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" diyerek tehdit eden Selçuk D. (41) gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AK Partili vekili, "Kafanıza mermi yağacak" diyerek tehdit etmişti! Gözaltına alındı

Olay, dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması kapsamında mahalle esnafını ziyaret etti. Yurduseven esnaf ile sohbet ederken orada bulunan Selçuk D., "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" sözleriyle tehdit etti.

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"GÖZALTINA ALINDI"

Bu sözlere "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım" diye tepki gösteren Yurduseven, şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından polis, Selçuk D.’yi 'tehdit' suçundan gözaltına aldı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürülen Selçuk D., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana

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